Cumhur İttifakı’nı oluşturan temel partilerden bir tanesinin genel başkanı ile karşılaştığım davette sohbet ederken iki önemli konuyu gündeme getirdim.

Sordum: Öcalan’a umut hakkı ile af getirilerek İmralı’dan kurtarılması gerçekleşir mi?

Genel Başkan şöyle anlattı:

“Çok uzak bir ihtimal. Cumhur İttifakı içinde parçalanmaya neden olur. Ancak PKK ve Suriye’deki PYD gerçekten silahları teslim ederler ve suçlu teröristleri teslim ederlerse suça karışmamış olanlar için şartlı af düşünülebilir.

Öcalan’ın umut hakkı ancak devletin terör belasından tamamen kurtarılmasından, Suriye’de de sınır ötesi tehdidin kalkmasından ve Silahlı Kuvvetlerin sınır ötesi görevinin sona ermesinden sonra gündeme gelebilir.”

Sordum: 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir Anayasa değişikliği gerçekleşir mi?

Genel Başkan şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanımıza yakın kadro ile yaptığımız görüşmelerden öğreniyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları sonucunda Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki sandalye sayısı artıyor.”

Sordum: Temenni mi kesin bilgi mi?

Genel Başkan şöyle anlattı:

“Hayır temenni değil. Yeni Anayasa metni meclise sunulduğunda yapılacak oylamada göreceksiniz ki Sayın Erdoğan 400 oy barajını aşacak.

Sordum: Bu rakamı aşmak; milletvekili transferi ile mi cumhur ittifakı dışındaki partilerden destek alarak mı gerçekleşecek?”

Genel Başkan şöyle anlattı:

“Şimdi bu detayları anlatmayayım. Ancak siyasetin genel akışı içinde şu siyasi tabloyu göz önüne almak gerekir.

Sayın Erdoğan’ın; Esad’ın Suriye’den kaçması, başarılı Trump zirvesi, Gazze çözümüne katkısı, Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın kendisini feshetmesi oylarının artmasına neden oluyor.

Ayrıca CHP’nin içindeki parçalanma ve tutuklu belediye başkanlarının iddianamelerinin açıklanması da milletin CHP’ye güvensizliğini arttıracak, Cumhur İttifakı’nı ise güçlendirecektir.”

Sordum: Ya ekonomik kriz nasıl önlenecek?

Genel Başkan şöyle anlattı:

“Elbette önemli ama seçim yaklaştığında unutmayın ki iktidar kapattığı muslukları açar. Emekliye, asgari ücretliye, memura vereceği zamlarla kötü günleri unutturur.”

Dedim ki; Evdeki hesap çarşıya uyar mı göreceğiz….

X X X

Yeniçağ internet yayınlarının Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen deneyimli meslektaşımız Hakan Çelenk getirildi ve şunları söyledi:

“Mesleki yolculuğum 32'nci yılında beni Yeniçağ'a getirdi.

Güncel bir yayın söz konusu olduğunda haber takipçilerinin neyi sorduğu bellidir: Ne değişecek?

İlki, temel fonksiyonumuz habercilik... Varlık nedenimiz budur.

Mottom (İlke- OU) şudur: Habere süt gibi ekmek gibi her gün ihtiyacımız var.

Artık daha fazla özel haber, analiz, röportaj olacak.

Güncel yayının ikinci bölümü, yazar ve yorumcu kadrosudur. Yayına kimlik verir.

Atatürk milliyetçisi mevcut Yeniçağ kadrosu kimlik anlamında övgüleri hak ediyor.

Kaldı ki Yeniçağ'ın patronu Ahmet Çelik'in çizgisi zaten yayının Atatürkçü kimliğini en güzel şekilde anlatmaya yeter.

Temel ideolojim emekse, diğer ideolojim herkesin haber alma hakkıdır.

Hakikatlere ihanet etmeyeceğiz. Merak etmeyin 32 yıllık emeği çöpe atmam.”

Yeniçağ ailesine katılan Hakan Çelenk kardeşime başarılar diliyorum.

X X X

Fatih Altaylı diyor ki

“Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu millet size seçilebilin diye Anayasa yaptırmayacak. Yeni bir Anayasa yapılacaksa, devletin ve milletin ihtiyaçlarına tamamen uymak zorundadır.”

X X X

Değerli okurlarım,

