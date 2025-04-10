Gündeme bomba gibi düştü! Bayburt kız yurdunda ‘cinayet’ iddiası

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

DMM'DE YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiası doğru değildir. Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrenci mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaralamıştır. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrenciler yaşanan olayı farklı yorumlamış ve eylem düzenlemiştir. Öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK)'dan bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet işlendi" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurtta barınan bir öğrencinin mescitte tek başınayken kendisine zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapılan muayenenin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, öğrencinin daha sonra bir arkadaşını arayarak yaşananları anlattığı ve olayın yurttaki bazı öğrenciler tarafından farklı yorumlanarak protesto eylemi başlatıldığı kaydedildi.

Protesto eden öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından eylemin sona erdiği belirtilirken, olayla ilgili adli makamlarca inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulandı.