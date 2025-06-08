Gündeme oturan gassal tutuklandı! Bu kadarı da pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gündeme oturan gassal tutuklandı! Bu kadarı da pes dedirtti

Aydın'ın Söke ilçesinde, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para isteyen gassal gündeme oturdu. Rüşvetçi gassala tepkiler çığ gibi büyüdü.

Cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği belirlenen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan Lokman Millet, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.

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