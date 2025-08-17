Gündeme oturan taze AKP'li Çerçioğlu'nun oğlu o ünlü ismin sevgilisi çıktı!

Ünlü oyuncu Miray Daner’in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile ilişkisi ortaya çıktı. Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle gündeme oturan çift, sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması, yalnızca siyaset dünyasında değil, magazin gündeminde de yankı uyandırdı. Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yaklaşık iki yıldır ilişki yaşayan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

"SEN AK GELİN Mİ OLDUN YAZIK"

Miray Daner’in 18 Haziran’da Instagram’da paylaştığı fotoğraflar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle birlikte Daner’in ilişkisi gündeme taşınınca, oyuncunun paylaşımlarının altına yorum yağmuru başladı.

“Ah kuzum sen AK gelin mi oldun yazık”, “Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin”, “Kaynana adayı fena çıktı”, “AK Parti’nin gelini mi olucan şimdi” gibi yorumlarla sosyal medya adeta çalkalandı. Bazı kullanıcılar ise, “Annesi yüzünden çocuk neden eleştiriliyor?” diyerek Daner’e destek verdi.

MİRAY DANER’İN GÖZLERDEN UZAK AŞKI

Hudutsuz Sevda dizisinden ani bir kararla ayrılan Miray Daner, yeni projelerle ekranlara dönmeye hazırlanırken özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı. Daha önce Oğulcan Engin ile ilişkisini sonlandıran oyuncu, Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürmeyi tercih etmişti. Ancak çift, geçtiğimiz yıl Bodrum’da birlikte görüntülenmiş ve ilişkileri magazin gündemine taşınmıştı. Daner’in son paylaşımıyla birlikte çift, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Miray Daner’in sevgilisinin Özlem Çerçioğlu’nun oğlu olduğunun ortaya çıkması, sosyal medyada hem eleştiri hem de destek yorumlarını beraberinde getirdi. Oyuncunun hayranları, Daner’in siyasi görüşlerinin sevgilisinin annesinin tercihlerinden etkilenmeyeceğini savunurken, bazı kullanıcılar sert eleştirilerle çiftin ilişkisini hedef aldı. Daner ve Çerçioğlu’nun bu yorumlara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992 doğumlu bir iş insanı. Aydın Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlayan Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. ABD’de yüksek lisans yaptıktan sonra aile şirketi JANTSA’da Mart 2018’den bu yana Satış ve Pazarlama ekibinde çalışıyor. Ayrıca 2023 yılında Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçildi.