Türkiye bu hafta yoğun bir gündemin içinden geçti. Papa’nın İstanbul ziyareti hem diplomatik hem toplumsal tartışmaların önünü açarken, haftanın başında TBMM’den bir heyetin PKK elebaşı Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme, siyasi kulisleri hareketlendirdi; sürecin anlamı, zamanlaması ve olası etkileri günlerce konuşuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitim sisteminin sorunları yeniden gündemin merkezine oturdu, ekonomik göstergeler tartışıldı… Tüm bu başlıklar, eleştirel medyanın varlığının ve tartışma ikliminin önemini bir kez daha hatırlattı.

Tam da bu nedenle, bir yandan bu tartışmalar büyük oranda dijital mecralar üzerinden sürdürülürken diğer yandan sosyal medya erişim engellerine dair düzenlemelerin 11. Yargı Paketi kapsamında bir süre önce Meclis’e sunulmuş olması yeniden görünür hale gelmiş durumda. Çünkü bu alanın idari makamlarca daha hızlı ve kolay bir şekilde sınırlanabilir hale gelmesi, ifade özgürlüğü açısından ciddi bir endişeyi beraberinde getiriyor.

Eri ş im engeli

Geleneksel medyada eleştirel seslere alan azaldıkça, gazeteciler ve bağımsız yayıncılar YouTube, podcast ve diğer dijital platformlara yöneldi. Fakat eleştirel basının bu görece özgür alanı da uzun sürmedi. Dijital mecralara getirilen erişim engelleri, hızlı müdahale kararları ve mahkeme süreçlerinin genişlemesi, bu alanın da denetim altında tutulduğunu gösterdi.

Yargı paketinde yer alan erişim engelleme düzenlemesi, özellikle son aylarda yaşanan olaylar nedeniyle yeniden tartışılır oldu. Sulh ceza hâkimlerine verilen “ilk bakışta ihlal görülmesi hâlinde” içerik kaldırma veya erişim engelleme yetkisi, teorik çerçevede kişilik haklarının hızlı korunması amacıyla getirilmek isteniyor. Fakat bu ifade, hukuki kesinliği düşük olduğu için geniş bir yorum alanı bırakıyor.

Bu düzenlemenin hukuki tartışması kadar siyasal anlamı da önemli. Çünkü “ilk bakışta ihlal” kriteri, teknik olarak sınırlı bir müdahale gibi görünse de uygulamada bir ön sansür etkisi yaratabiliyor. Kararlar, içerik sahiplerine savunma fırsatı verilmeden alınma riski doğurabilir. Bu da zamanlama bakımından etkili bir baskı mekanizmasına dönüşüyor.

Basının daralan nefesi

Bu tartışmanın topluma en görünür yansıması, cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı örneği. Aylar önce, ilk olarak Altaylı’nın bazı videolarına ve kanalına erişim engeli getirildi. Bu karar, hangi içeriğin neden engellendiği konusundaki belirsizlik nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Ancak erişim engeli kararının itiraz halinde hemen uygulanamıyor olmasıyla Altaylı yayınlarına devam edebildi. Getirilmek istenen düzenlemeyle bu husus mümkün olmayacak.

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, demokrasinin gücünün yalnızca seçimlerde değil, her gün yeniden üretilen kamusal tartışma kültüründe yatıyor.

Özgür basın, eleştirel düşünce ve açık dijital alan bir toplumun kendisini dönüştürebilmesinin en temel araçlarıdır. Bunun için konuşabilme cesaretimizi ve imkânımızı kaybetmemek önemli; çünkü konuşabilmek, demokrasinin nefesidir; susturulan her ses, bu nefesi inceltir.