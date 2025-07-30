Gündemi sarsacak analiz: Erdoğan’ın planını açıkladı!

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Toker, Erdoğan’ın yeniden adaylığına zemin hazırlayabilir. “Anayasaya gelinirse %99.9 yeniden adaylık gündeme gelir,” dedi. Toker, DEM Parti ile yapılan görüşmelere de dikkat çekerek CHP yönetiminin bu sürecin farkında olduğunu ifade etti. Türkiye’de insan hakları ve adalet alanında ciddi uygulama sorunları olduğunu belirten Toker, “Anayasada özgürlükler var ama uygulanmıyor,” dedi.

Cem Toker şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinden önce yani iki sene önce miting meydanlarında CHP'yi PKK ile ilişkilendiren kurgu videolar oynattı. “Montaj falan filan ne yapalım? Oynatıldı” denildi. Erdoğan, yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu’na Bay Kemal haddini bil, sen kimsin? Sen muhalefetsin” dedi. Şimdi CHP’ye gel komisyona katıl deniliyor. Çünkü işleri zor, CHP anlatmalarına yarar. Bir cümlesini daha hatırlatayım, “Benim milletim Kandil'den destek alan adaya ülke yönetimini teslim etmez” diyordu. Erdoğan söylüyor bunları daha iki sene önce. Yani CHP = HDP = PKK = terör kampanyası yürüttü sadece iki sene önce. Ama Erdoğan'a bütün siyasi kariyeri boyunca uğraşacağı, saldıracağı bir hasım lazım. Bu iktidara geldiğinden beri vardı. Ergenekoncular, Balyozcular, laikçiler, FETÖ'cüler, PKK vebalıydı. HDP vebalıydı. Şeytanlaştırılmıştı. Bahçeli'nin çıkışından sonra şimdi onu da yapamıyor. Şimdi kendisine ne lazım? CHP lazım. Yolsuzluğa öyle bir bulaşmış algısı yaratarak, bir CHP'yi itibarsızlaştırması, şeytanlaştırması lazım. Onun için ben samimiyetsiz buluyorum. Seçmen de samimiyetsiz buluyor.

ANAYASADA ÖZGÜRLÜKLER VAR AMA UYGULANMIYOR

Bence CHP Genel Başkanı da CHP yönetimi de ne yapılacağını biliyor. DEM Parti yani İmralı Heyeti onları ziyaret etti. DEM Parti ile görüştüler. Yani bir şeyler biliyorlar. Hangi yasaları yaparlar onu söylemiyorlar. Anayasa yapmayız. Eninde sonunda iş anayasaya da gelecek. Anayasaya geldiği takdirde %99.9 Erdoğan'ın yeniden en az bir defa daha adaylığı da gündeme gelecek. Bu işe istediğiniz kadar iyi niyetle yaklaşın. Kürtlerin bireysel haklarıyla ilgili sorunlar varsa onlar var diyor. Ne kadar var? Türklerin de var. Türkiye'nin genelde bir insan hakları sorunu var. Bir adaletsizlik sorunu var. AKP 3-5 sene önce İnsan Hakları eylem planı hazırlıyoruz diye bir paketle geldi. Ondan sonra onu da rafa kaldırdılar. Türkiye'de ciddi bir insan hakları ihlali var. Hukuk ihlali var. Ama anayasamız o kadar kötü değil. Avrupa Parlamentosun raporunda yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında özgürlükler veriliyor diyor. Özgürlüklerin verilmesi açısından bir sorun yok. Mesele uygulamakta.