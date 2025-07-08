Gündemi sarsan iddia: Saray, Ekrem İmamoğlu ile pazarlığa başladı!

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla siyaset kulislerini hareketlendirdi. Önkibar’ın öne sürdüğü iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen eski Bakan ve milletvekili Hayati Yazıcı ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriği ve amacı hakkında açıklamalarda bulunan Sabahattin Önkibar şöyle konuştu:

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu kamuoyunda bilinen, tanınan isimdir. Bir dönem Anavatan Partisi'nde Trabzon il başkan yardımcılığı yaptı. İnşaatçı yani iş adamı Hasan Bey birkaç gün önce iktidarın ve sarayın önemli bir ismiyle İstanbul'da bir büroda bir araya getirildi. Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı, eski bakanı ve AKP milletvekili, dahası sırdaşı, çok yakın dostu Hayati Yazıcı ile görüştü. Hayati Bey de AKP öncesinde Anavatan Partili ve de Rizeli. Söz konusu buluşmayı saraya yakın olup Ekrem İmamoğlu ile de arkadaşlığı olan Karadenizli ünlü bir müteahit organize etmiş.

Hasan İmamoğlu

“HASAN İMAMOĞLU SADECE DİNLEMİŞ”

Görüşme Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile yapılmış. Ekrem İmamoğlu'nun bu görüşmeden önceden haberi oldu mu? İşte o belirsiz. Peki neler konuşuldu ve bir karara varıldı mı? Hayır. An itibarıyla henüz bir sonuç yok. Hadiseye aracıların orta yol bulmak istemesi teşebbüsü yorumunu getirenlerin olduğu gibi sarayın teklif sunması diyenler de var. Bana aktarıldığına göre Karadenizli müteahit Hasan İmamoğlu'na Tayyip Bey bir dönem daha cumhurbaşkanı olarak yerinde kalsın sonra Ekrem Bey ile devam edelim teklifinde bulunmuş. Hasan İmamoğlu ise sadece dinlemiş. Muhtemeldir konuyu Silivri'ye oğluna götürecek. Hayati Yazıcı ise yapılan teklife destek vermiş. Aracı iş adamı söz konusu anlaşma ve süreç için somut teklifler de sunmuş. Birinci şart Ekrem İmamoğlu'nun yeni anayasaya cezaevinden destek vermesi olmuş. Ekrem Bey, bu anayasaya Türkiye için çok gerekli deyip destek açıklaması yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin direnci kırılır ve anayasa masasına oturur. Bu şekilde de iklim bir anda tersine döner ve art arda tahliyeler yaşanır denmiş. Aktardığım bu buluşmayı elbette hukuken ispatlayamam. Lakin kaynağım sağlam. Peki bu iş nereye evrilir ve bir sonuç ortaya çıkar mı derseniz mümkün değil. Birincisi siyasette bu tür sözlerin bir hükmü yok. Olsaydı eğer Deniz Baykal 2007'de verilen söz üzerine cumhurbaşkanı yapılırdı. Ekrem İmamoğlu da kuşkusuz bunu biliyor. İlaveten İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la uzlaşması demek siyasi sonu demek olur. Uzlaşma direkt değil endirekt yani anayasa ve Türkiye ambalajıyla olsa bile millet bunu yutmaz. Öyle bir durumda İmamoğlu siyaseten tamamen ölür ve yerini Özgür Özel alır. Bu itibarla bu teşebbüs sadece sarayın bir fantezisi olmaktan öteye gitmez. Bu olayın anlattığı ise sarayın kararlılığı ve de zorda olmasıdır.