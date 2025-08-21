Gündüz kuşağında son durum ne?

2025-2026 televizyon sezonunun açılmasına günler kala gündüz kuşağında yer alan birçok yapım, sezonu açarken bazıları da Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Sezona erken başlayan kanalların başında Star TV geliyor. Kanalın yeni programı ‘Nur Viral ile Sen İstersen’, hafta içi her gün 13.30’da ve Songül Karlı ile Uğur Arslan’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Sana Değer’ de 2. sezonuyla her sabah saat 09.30’da ekranlara gelmeye başladı. Klinik Psikolog Dr. Aslı Özkaya’nın sunuculuğunda ‘Bir Şansım Olsa’, hem Cumartesi hem de Pazar günü; Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu ‘Vahe ile Evdeki Mutluluk’ da Eylül’de Star TV’de yeni sezona başlıyor. atv’nin fenomen programları ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ve ‘Esra Erol’da’ da 1 Eylül’de sezona ‘Merhaba’ diyecekler. Kanal D’de Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunda, Hakan Ural’ın yorumlarıyla ‘Neler Oluyor Hayatta’, Aslı Hünel’in sunumuyla da ‘Gelinim Mutfakta’ da Eylül’de izleyicisiyle buluşacak. Show TV’de ‘Gelin Evi’, Buse Varol’un sunumuyla 25 Ağustos’ta, ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ de Eylül’de ekrana gelecek. NOW TV’de Kadir Ezildi’nin sunuculuğunda ‘En Hamarat Benim’, yeni sezonuyla 25 Ağustos’ta, Çağla Şıkel’in sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ de Eylül’de izleyici karşısına çıkacak.

TV8’de ise ‘Zuhal Topal’la Yemekteyiz’, Pazartesi günü saat 16.00’da sezonu açıyor.

Öykü Gürman’dan ‘Öderim Bedeli’

Kendine has sesi ve çok yönlü sanat kimliğiyle bilinen Öykü Gürman, yeni şarkısı ‘Öderim Bedeli’ni Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Özlem Güneykaya’ya ait olan şarkının düzenlemesini Melihcan Ataklar yapmış. Bu eser, güçlü olmak zorunda kalanların, yorulsa da içsel dengeyi bulmayı seçenlerin bazen susarak teslim olanların şarkısı olarak dikkat çekiyor. Öykü Gürman’ın sesi, bu içsel katmanları büyük bir samimiyet ve duygusal derinlikle izleyiciye ulaştırıyor.

Şarkı, savrulmuş bir ruhun hayata tutunma çabasını, farkındalıkla gelen kabullenişi ve dingin bir teslimiyeti anlatıyor. Keyifle dinledim.

Teknolojiyle geçmiş bugüne taşınıyor

Türkiye’de dijital müzecilik anlayışının örneklerinden biri de Antalya’nın Side bölgesindeki Ören Yeri Karşılama Merkezi’nde yer alıyor. Burada Side Antik Kenti’nin etkileyici geçmişini dijital bir deneyimle görmek mümkün.

Küp Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen özel video uygulamasında projeksiyon teknolojisiyle antik kent yeniden inşa edilerek bu deneyim ziyaretçilere sunuluyor. Side Antik Kenti’nde kazılar gerçekleştiren Prof. Dr. Feriştah Alanyalı’nın gözetiminde hazırlanan videolarda amaç, ziyaretçilere mekânın içinde yaşıyormuş hissini vermek.

Dijital müzecilik deneyimini gerçekleştiren Küp Prodüksiyon, çalışmalarında kullandığı immersive room tekniğiyle tarihi buluşmaları günümüze taşıyor.