Gündüz uyuklama şikayetine dikkat. Huzursuz bacak sendromuyla ilgili uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Bacaklarda ortaya çıkan huzursuzluk ve hareket ettirme isteği olarak kendini belli eden kronik hareket bozukluğu olan huzursuz bacak sendromu hakkında bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Yılmaz, bu hastalığın ileri aşamalarda yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Nurhan Yılmaz, “Huzursuz bacak sendromu hastalarının yüzde 80’inde altta yatan hiçbir neden bulunamıyor. Buna rağmen çok rahat ve güvenilir şekilde tedavi edilebiliyor” dedi.

Hastaların birçoğunun hastalığın tıbbi bir sorun olduğunu bilmediklerini aktaran Dr. Yılmaz, “Huzursuz bacak sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeni ile bacaklarını hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir his, dürtü veya gereksinim duymasıyla ortaya çıkan kronik bir hareket bozukluğudur. Çok sık görülen ve insanların yaşam kalitesini bozan bu hastalık oldukça önemli bir durum. Zaman zaman altta yatan başka hastalıkların belirtisi olabilirken, çoğu zaman da hiçbir sebep olmadan da yaşanabiliyor. Ancak çoğu hasta bunun tıbbi bir sorun olduğunu bilmediği için doktora başvurmakta vakit kaybedebiliyor” dedi.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Aynı zamanda Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen Huzursuz Bacak Sendromu, yani kısaca HBS, bireyin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir dürtü veya ihtiyaç duyması ile ortaya çıkan, kronik bir hareket bozukluğudur. Bu durum genellikle otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde gerçekleşir. Hareket etmek rahatsızlık hissini geçici olarak hafifletir.

Huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle ilerleyen yaşla birlikte kötüleşir. Uyku düzeninde müdahale edecek seviyelere ulaştığında günlük aktivitelerde zorlanmaya yol açabilir.

Alınacak birkaç basit kişisel bakım önlemi huzursuz bacak sendromunun semptomlarını hafifletmek için yeterli olabilir. Bununla birlikte daha ağır HBS sorunu olan bireylere yardımcı olabilecek çeşitli ilaçlar mevcuttur.

