Güne acı haberle başladık: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Güne acı haberle başladık: 1 şehit

Editör: Ersoy Özdem

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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