Güneş enerjisi tehlikede mi? İşin uzmanları anlattı

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yapılan son çalışmalar, toz taşınımının enerji üretimini yüzde 80’e varan oranlarda düşürebileceğini gösterdi. Peki, bu soruna karşı neler yapılabilir? İşte tüm detaylar...

ENERJİ KAYIPLARI MİLYARLARI BULUYOR

İspanya’nın Jaén Üniversitesi’nde güneş enerjisi üzerine çalışan Dr. Eduardo F. Fernández, Sahra tozunun etkilerini çarpıcı bir şekilde özetledi:

“Mart 2022’deki toz taşınımı, adeta Mars manzarası gibiydi; her yer kıpkırmızıydı.”

Fernández ve ekibinin hazırladığı rapora göre, bu olay sırasında güneş enerjisi üretim kapasitesi bazı bölgelerde yüzde 80 oranında azaldı. Daha yaygın toz taşınımı vakalarında bile, güneş ışınlarının panellere ulaşmasını engelleyen toz tabakası, verimi yüzde 15’e kadar düşürebiliyor.

Avrupa’da güneş enerjisi yatırımları hızla artarken, bu kayıpların yıllık milyarlarca avroluk ekonomik zarara yol açabileceği hesaplandı.

Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi’nden Dr. Mark Parrington, toz taşınımının yalnızca enerji sektörüyle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Sahra tozu, Avrupa’ya ulaştığında hava kalitesini de ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan gibi Doğu Akdeniz ülkelerinde PM10 partikül seviyeleri, AB’nin hava kalitesi sınırlarını aşabiliyor.”

Parrington, son yıllarda toz taşınımı olaylarının sıklığı ve şiddetindeki artışın, atmosferik dolaşım düzenindeki değişikliklerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Bu değişikliklerin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğu yönünde güçlü bulgular mevcut, ancak bilim dünyası kesin bir yargıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç duydu.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAYIŞI

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketler, toz sorununun üstesinden gelmek için yenilikçi yöntemler geliştirdi.

Endülüs’te faaliyet gösteren Sonnedix firmasının Operasyon Direktörü Juan Fernandez, her bir güneş enerjisi tesisinin çıktısını günlük olarak izlediklerini ve temizlik süreçlerini optimize etmeye çalıştıklarını söyledi:

“Temizlik maliyetli bir süreç; megavat başına yaklaşık 400-500 avro harcanıyor. Ancak doğru zamanda yapılan temizlik, enerji kaybını önemli ölçüde azaltıyor.”

Şirket, hava tahmincileriyle iş birliği yaparak toz taşınımı ve yağış türlerini analiz ediyor. Hafif çiselemeler panelleri daha fazla kirletebilirken, şiddetli yağmurlar doğal bir temizlik sağlıyor.Jaén Üniversitesi’nde Prof. Florencia Almonacid liderliğinde yürütülen araştırmalar, toza dayanıklı kaplamalar geliştirme üzerine odaklandı.

Almonacid, “Tozun davranışını anlamak, çözüm geliştirmenin ilk adımı. Farklı hava koşullarında tozun paneller üzerindeki etkisini inceliyoruz” dedi.

Ekip, tozun sıcak, soğuk, kuru veya nemli koşullarda nasıl biriktiğini araştırarak, panellerin yüzeyine uygulanabilecek nano kaplamalar üzerinde çalışıyor. Bu kaplamalar, tozun tutunmasını zorlaştırarak temizlik maliyetlerini azaltmayı hedefledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TOZ TAŞINIMI: KISIR DÖNGÜ MÜ?

Kopernik İklim Değişikliği Servisi’nin raporuna göre, Sahra tozu taşınımı olayları son yıllarda hem sıklık hem de şiddet açısından artış gösterdi.

Dr. Fernández, bu durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini belirtti:

“Atmosferik dolaşımdaki değişiklikler, toz bulutlarının Avrupa’ya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, aşırı yağışlar ve rüzgârlar gibi diğer iklim olaylarında da artış gözlemliyoruz. Ancak Fernández, bilimsel temkinliliğin önemine vurgu yaparak, “Kesin bağlantılar kurmadan önce daha fazla veri toplamalıyız”

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) Laura Cozzi, güneş enerjisinin Avrupa’nın enerji dönüşümündeki kritik rolüne dikkat çekti:

“Yenilenebilir enerji, emisyonları azaltmada kilit bir faktör. Ancak Sahra tozu gibi çevresel zorluklar, bu geçişi karmaşık hale getiriyor.”

Cozzi, 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin, toz taşınımı gibi sorunlar nedeniyle daha fazla inovasyon gerektirdiğini vurguladı.