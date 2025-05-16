Güneş fırtınası hakkında kritik uyarı!

Uzmanlar, 14 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen büyük çaptaki elektrik kesintilerinin sebebi olarak güneş fırtınasını gösterdi. Güneşte yaşanan güçlü patlamalar Avrupa Asya ve Orta Doğu‘daki radyo sinyallerinin kesilmesine ve elektrik şebekelerinin ciddi oranda etkilenmesine sebebiyet verdi.

NY Post'ta yer alan habere göre elektrik kesintilerine yol açan patlama, Salı sabahı erken saatlerde Güneş'teki AR4087 adlı büyük bir güneş lekesinden meydana gelen çok güçlü (X2.7 sınıfı) bir güneş parlamasıydı. Bu patlama, yüklü parçacıklar ve plazmayı Dünya'ya doğru fırlattı. NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi, bu tür güçlü patlamaların sık görülmediğini belirtti.



Aurora gözlemcisi Olarak tanınan Vincent Ledvina, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda bu aktif bölgenin önümüzdeki günlerde daha fazla patlama yapabileceğini duyurdu.

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşımın ardından tartışılan konulardan biri de güneş fırtınası dünya üzerindeki etkileri oldu.

Bilinene göre güneş fırtınaları iletişim sistemlerinde kesintilere, uydu ve GPS sistemlerinin bozulmasına bununla birlikte elektrik şebekelerinde büyük aksaklıklar neden olabiliyor.

