Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının ciddi göz rahatsızlıklarına sebep olabileceğini ifade eden Dr. Çalışkan, özellikle çocuklar, kontakt lens takanlar ve açık havada uzun süre kalan bireylerin güneş gözlüğü kullanımını aksatmaması gerektiğini söyledi.

"Güneşin zararlı UV ışınlarını engellemesi, gözümüzü bu ışınlardan koruması yönünden çok kıymetli" diyen Göz Hast. Uzm. Op. Dr. Bayram Çalışkan, korunmasız gözlerin katarakt, pterjium (gözde et büyümesi) ve retina tahribatı gibi rahatsızlıklarla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Güneş gözlüğü tercihinde ‘cam koyuluğu’ yerine UV 400 korumasının esas alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Bayram Çalışkan, şöyle konuştu; "Koyu cam, UV koruması yoksa göz bebeğini büyüterek aslında daha fazla zararlı ışının göze girmesine yol açar. Bu da göz sağlığını daha fazla tehdit eder"

Lens kullananlar için ise ilave koruma gerektiğine vurgu yaparak açıklamasını şöyle tamamladı:

"Lens UV korumalı olsa bile yeterli değildir. Güneş gözlüğüyle desteklenmesi lazım. Gerekirse numaralı güneş gözlüğü seçilebilir. Güneş gözlüğü kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerekir. UV ışınları yalnızca yazın değil, kış mevsiminde de etkilidir. Her dışarı çıkıldığında, yılın dört mevsimi güneş gözlüğü takılmalıdır."