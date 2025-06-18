Güneş gözlüğü sadece güzellik değil sağlık da saçıyor

Yaz aylarında sahiller, parklar ve sokaklar güneşin enerjisiyle dolup taşarken, göz sağlığı uzmanları ultraviyole (UV) ışınlarının sessiz tehlikesine karşı uyardı.

Güneş gözlüğü, yalnızca şık bir aksesuar değil, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen, göz sağlığını koruyan hayati bir kalkan.

Kalitesiz veya sahte gözlüklerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtilirken, doğru seçimle katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta körlük gibi sorunların önüne geçilebileceği vurgulandı.

UV IŞINLARININ GÖRÜNMEZ TEHDİDİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde 2,2 milyar insan görme bozukluğu yaşıyor ve bu sorunların yüzde 50’si erken önlemlerle engellenebildi.

Güneşten yayılan UVA ve UVB ışınları, gözün kornea, lens ve retina gibi hassas dokularına zarar vererek geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden oftalmolog Prof. Dr. Sheila West, “UV ışınları, katarakt ve makula dejenerasyonunun başlıca nedenlerinden biri. Kaliteli bir güneş gözlüğü, bu riskleri yüzde 80 oranında azaltabilir” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Joan Miller ise UV ışınlarının yalnızca yaşlıları değil, çocukları da tehdit ettiğine dikkat çekti:

“Ömrümüz boyunca maruz kaldığımız UV radyasyonun yarısını 18 yaşından önce alıyoruz. Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı, gelecekteki göz sağlığı için kritik.”

Miller, polarize lenslerin ve geniş çerçeveli gözlüklerin UV koruması ve görüş konforu açısından ideal olduğunu ekledi

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Optometry and Vision Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, düşük kaliteli güneş gözlüklerinin UV filtreleme eksikliği nedeniyle baş ağrısı, göz yorgunluğu ve bulanık görme gibi sorunlara yol açtığını ortaya koydu. Daha kötüsü, sahte gözlükler gözbebeğinin doğal koruma mekanizmasını devre dışı bırakarak UV ışınlarının göz içine daha fazla nüfuz etmesine neden oldu.

Londra Moorfields Göz Hastanesi’nden Dr. Gus Gazzard, “Sahte gözlük takmak, hiç gözlük takmamaktan daha zararlı. UV 400 sertifikalı gözlükler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

American Academy of Ophthalmology’nin raporuna göre, UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, pterjium (gözde et büyümesi) ve göz kapağı kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların riskini artırıyor. Raporda, kaliteli güneş gözlüklerinin bu riskleri önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Ayrıca, polarize lenslerin su ve kar gibi yansıtıcı yüzeylerde parlamayı azaltarak görüş netliğini artırdığı, özellikle sürücüler ve açık hava sporcuları için önerildiği vurgulandı.

UZMANLARDAN DOĞRU GÖZLÜK SEÇİMİ REHBERİ

UVA ve UVB ışınları, göz merceğine ve retinaya zarar vererek katarakt, makula dejenerasyonu ve pterjium gibi hastalıklara yol açabilir. Doğru gözlük seçimi, bu riskleri bilimsel olarak kanıtlanmış şekilde azaltır.

UV 400 sertifikası, polarize lens seçeneği, yüz anatomisine uygun çerçeve ve kaliteli malzeme şart. Aynalı kaplamalar, özellikle deniz kenarında ışığı yansıtarak ek koruma sağlar.

ÇOCUKLAR VE ÖZEL DURUMLAR

Uzmanlar, çocukların göz sağlığı için güneş gözlüğü kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların göz merceği, UV ışınlarını yetişkinlere göre daha az filtreler. Bu nedenle 10:00-14:00 saatleri arasında mutlaka UV korumalı gözlük ve şapka kullanılmalı.

Katarakt ameliyatı geçirmiş hastalar için ise güneş gözlüğü kullanımı bir seçenek değil, zorunluluk.

Uzmanlar, bu hastaların UV ışınlarına karşı özellikle hassas olduğunu ve kaliteli gözlüklerin görme kaybını önlemede kritik rol oynadığını ifade etti.

PRATİK ÖNERİLER VE KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR

Göz sağlığını korumanın sadece güneş gözlüğüyle sınırlı olmadığını belirten Dr. Sheila West, 20-20-20 kuralını önerdi:

“Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak gözleri dinlendirin.”

SAĞLIĞINIZ İÇİN YATIRIM YAPIN

Güneş gözlüğü, modadan çok sağlık için bir gereklilik. Uzmanlar, UV 400 sertifikalı, polarize lensli ve yüz şekline uygun gözlüklerin uzun vadeli göz sağlığı için en iyi yatırım olduğunu vurguladı.

Dr. Joan Miller, 1Göz sağlığı, küçük alışkanlıklarla büyük farklar oluşturur" dedi.