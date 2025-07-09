Güneş ışığından elektriğe öncü proje! Otoyollar elektrik üretiyor

Normandiya bölgesindeki Tourouvre-au-Perche kasabasında hayata geçirilen dünyanın ilk güneş enerjili otoyolu, 2880 adet güneş paneliyle donatılmış 1 kilometrelik bir yol olarak dikkat çekti. Bu yenilikçi proje, hem çevre dostu enerji üretimini artırmayı hem de ulaşım altyapısını sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefledi.

Fransa Ekoloji eski Bakanı Ségolène Royal’in açılışını yaptığı bu otoyol, Fransız mühendislik firması Colas tarafından geliştirilen Wattway güneş panelleriyle kaplandı.

Paneller, araçların ağırlığına dayanacak şekilde tasarlandı ve pütürlü yüzeyleriyle yağmurda kaymayı önledi.

Projenin amacı, güneş ışığını elektriğe dönüştürerek yerel enerji ihtiyacını karşılamak. Fransız yetkililer, 1000 kilometrelik bir otoyolun güneş panelleriyle kaplanması durumunda, 5 milyon kişinin (nüfusun %8’i) yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Güneş enerjili yollar, yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir alan açsa da, bilimsel çevrelerde tartışmalar sürdü.

Almanya merkezli Solmove şirketinin genel müdürü Donald Müller-Judex, bu tür projelerin özellikle araç trafiğinin az olduğu köy yolları ve sanayi siteleri için ideal olduğunu savunuyor.

Müller-Judex’e göre, bu yollar tarım arazilerini güneş panelleriyle kaplamaya gerek kalmadan enerji üretimine olanak sağladı. Ancak, enerji uzmanı ve Energy Switch kitabının yazarı Craig Morris, gölgeleme sorununun verimliliği düşürdüğünü ve yatay panellerin, çatılara yerleştirilen eğimli panellere kıyasla daha az enerji ürettiğini belirtti.

Morris, “Gölge, güneş enerjisinin baş düşmanıdır. Yoğun trafiğe sahip otoyollar bu teknoloji için uygun olmayabilir” dedi.

HOLLANDA’DA BAŞLATILAN SOLA

Road projesi, güneş enerjili yolların potansiyelini test eden ilk uygulamalardan biri oldu. 70 metrelik bir bisiklet yolu, metrekare başına 70 kilovat saat enerji üreterek beklentileri aştı ve üç hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşıladı. Bu başarı, Fransa’nın projesine ilham verse de, uzmanlar maliyet ve dayanıklılık gibi zorlukların hala aşılması gerektiğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Fransız mühendislik firması Colas’ın sözcüsü Nicolas Griglio, projenin en büyük zorluğunun ince güneş panellerini ağır araçların baskısına karşı korumak olduğunu ifade ederek, “20 tonluk kamyonların geçtiği bir yolda panellerin dayanıklılığı kritik” dedi.

Öte yandan, ABD merkezli SolarRoadways şirketinin kurucusu Scott Brusaw, güneş enerjili yolların sadece enerji üretimiyle sınırlı olmadığını, LED aydınlatma ve alttan ısıtma gibi özelliklerle akıllı yollar oluşturabileceğini savundu. Brusaw’a göre, bu yollar trafik işaretlerini dinamik olarak değiştirebilir ve karlı havalarda buzlanmayı önleyebilir. Ancak, bazı uzmanlar projenin ekonomik fizibilitesine şüpheyle yaklaşıyor.

Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü’nden yenilenebilir enerji uzmanı Dr. Martin Heinrich, güneş enerjili yolların maliyetinin geleneksel güneş santrallerine kıyasla yüksek olduğunu ve enerji verimliliğinin optimize edilmesi gerektiğini belirtti. Heinrich, “Bu teknoloji, doğru yerlerde ve uygun ölçekte kullanıldığında etkili olabilir, ancak geniş çaplı uygulamalar için daha fazla araştırma gerekiyor” dedi.