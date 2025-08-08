Güneş kremleri için doktordan uyarı

Güneşten korunmak için günlük olarak güneş koruyucuların düzenli biçimde kullanılması çok mühim. Ancak bununla birlikte koruyucu giysi giymek ve güneşten kaçınmak gerekiyor.

Son yüzyıl içinde güneşlenme alışkanlığının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada deri kanserlerinde artış yaşandığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, "Güneş ışınları, deri kırışıklığının, yaşlanmasının, lekelenmesinin ve kanserinin temel sebebidir. Dermatologlar genellikle hastalarına güneşten sakınmalarını tavsiye eder. Toplumu bu konuda bilinçlendirme çabalarına rağmen deri kanseri görülme sıklığı her geçen yıl artmaktadır" dedi.

"GÜNEŞ KORUYUCU İÇİNDEKİ MADDELER ALERJİYE YOL AÇABİLİR"

Güneşten koruma faktörü (Sun Protection Factor-SPF) güneş koruyucu ürünün deriyi güneş ışınlarının neden olduğu deri kızarıklığından koruma kapasitesini ifade ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Ümit Bostancı, "Bir güneş koruyucu kremin suya dayanıklı olması için 40 dakika su içinde kaldıktan sonra SPF değerinin değişmemiş olması yani aynen ilk sürüldüğü andaki gibi koruma sağlaması gerekir. Güneş koruyucular deride tahriş ve temas egzamasına yol açabilirler. Bazı ülkelerde alerjik deri egzamasının en önemli nedenidir. Alerjiye güneş koruyucu içindeki kimyasal maddeler sebep olur" diye konuştu.

Günlük düzenli güneş koruyucu kullanımı deride D vitamini sentezini engellemediğini vurgulayan Uzm. Dr. Ümit Bostancı, "Yine bu ürünlerin kanser yapıcı etkisi saptanmıştır. Losyon ve krem formunda güneş koruyucular en sık kullanılan çeşitleridir. Yağlı ciltlerde losyonlar, kuru ciltlerde kremler tercih edilmelidir. Güneş kremleri 3-4 saat kadar koruma sağlar, sonra tekrar uygulanması gerekir. Güneşten korunmak için yalnızca güneş koruyucular yeterli olmaz. Bunun için giysi ile korunduğumuz kadar dikkatli de olmalıyız. Özellikle pamuklu kıyafetler belirgin bir güneşten koruma sağlarken geniş kenarlı şapkalar yüz için özellikle iyi koruma sunar. Piyasada pek çok güneş koruyucu ürün alternatifi bulunmaktadır. Hastaların cilt tiplerine ve gereksinimlerine göre koruyucuyu seçmesine yardımcı olmak çok önemlidir. Açık tenli sarışın kişiler en az SPF 50 güneş koruyucular kullanmalı, öğle saatlerinde güneşte kalmamalıdır. Önemle ifade edilmesi gereken nokta hiçbir güneş koruyucu krem cildi tamamen korumaz. Ürünler cildi sağlıklı ve genç tutmak için günlük olarak kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.