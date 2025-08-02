Güneş kremlerindeki sessiz tehdit ortaya çıktı

Bilimsel araştırmalar, güneş kremlerindeki bazı maddelerin hormonal dengeyi tehdit edebileceğini ortaya koydu.

Yaz aylarında cildi güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için vazgeçilmez olan güneş kremleri, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle bilim dünyasında tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, bazı güneş kremlerinde bulunan kimyasal filtrelerin hormon sistemini etkileyebilecek endokrin bozucu etkilere sahip olabileceği uyarısında bulundu.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bu kimyasalların kan dolaşımına karışarak hormonal dengesizliklere yol açabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle çocuklar ve hamileler için mineral filtreli güneş kremlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Güneş kremlerinde yaygın olarak kullanılan oksibenzon, avobenzon, oktokrilen, oktinoksat ve homosalat gibi kimyasal filtreler, cilt tarafından emilerek sistemik dolaşıma karışabiliyor.

Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu kimyasalların kan dolaşımında yüksek seviyelerde tespit edildiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 24 katılımcı bir hafta boyunca günde dört kez güneş kremi kullandığında, özellikle oksibenzon seviyelerinin diğer kimyasallardan 50-100 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu maddelerin, hayvan deneylerinde antiandrojenik (erkeklik hormonu baskılayıcı), östrojenik (kadınlık hormonu artırıcı) ve tiroid fonksiyonlarını bozucu etkiler gösterdiği öne sürüldü.

ABD’de bulunan Mount Sinai Hastanesi’nden endokrinolog Dr. Andrea Gore, kimyasal filtrelerin hormon reseptörlerine bağlanarak hormon benzeri etkiler yaratabileceğini veya hormonların etkisini bloke edebileceğini ifade etti. Dr. Gore, özellikle oksibenzonun östrojen reseptörlerine bağlanarak hormonal dengesizliklere yol açabileceğini ve bu durumun üreme sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) 2023 raporunda, bazı kimyasal UV filtrelerinin endokrin bozucu maddeler (EDC) olarak sınıflandırıldığı ve ekosistem üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

MİNERAL FİLTRELER GÜVENLİ Mİ?

Uzmanlar, kimyasal filtrelerin potansiyel risklerinden kaçınmak için mineral bazlı güneş kremlerini önerdi.

Titanyum dioksit ve çinko oksit gibi mineral filtreler, cilt tarafından emilmek yerine yüzeyde bir bariyer oluşturarak UV ışınlarını yansıttı.

Londra’daki St. John’s Dermatoloji Enstitüsü’nden Dr. Anjali Mahto, mineral filtreli kremlerin hassas ciltler ve hormonal hassasiyet yaşayan bireyler için daha az tahriş edici olduğunu belirtti. Ancak, mineral filtrelerin nano formda olanlarının cilt tarafından emilme riski taşıyabileceği tartışmaları da sürüyor. Bu nedenle, “non-nano” etiketli ürünlerin tercih edilmesi önerildi.

D VİTAMİNİ VE GÜNEŞ KREMLERİ: BİR İKİLEM Mİ?

Güneş kremlerinin yoğun kullanımı, D vitamini sentezini engelleyebileceği için başka bir tartışma konusu.

Uzmanlar, güneş ışınlarının D vitamini sentezi için kritik olduğunu, ancak yüksek koruyucu faktörlü kremlerin bu süreci engelleyebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sabah 09:00-11:00 veya akşam 16:00’dan sonra 10-20 dakika güneş koruyucusuz güneşlenmenin D vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğunu ifade etti.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER: GÜVENLİ GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ

Uzmanlar, güneş kremi seçerken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, ürün etiketlerinin dikkatlice okunmasını, son kullanma tarihine dikkat edilmesini ve uzun süre açık kalmış kremlerin kullanılmamasını önerdi.

Açık kalmış ürünlerde bakteri ve mikroorganizma oluşumu riski artarken, kimyasal içeriklerin oksidasyona uğrayarak tahriş edici maddelere dönüşebileceği belirtildi.

ABD’deki Çevresel Çalışma Grubu’ndan (EWG) dermatolog Dr. Sonia Badreshia-Bansal, tüketicilere “parfümsüz, paraben içermeyen ve non-nano mineral filtreli” ürünleri tercih etmelerini önerdi.

Ayrıca, güneş kreminin tek başına yeterli olmadığını, geniş kenarlı şapkalar, UV koruyucu giysiler ve gölgede kalma gibi fiziksel önlemlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİNÇLİ KORUMA ŞART

Güneş kremleri, cildi UV ışınlarının yol açtığı yaşlanma, lekelenme ve cilt kanseri risklerinden korurken, içerdikleri kimyasal filtreler nedeniyle dikkatli kullanılması önerildi.

Bilimsel araştırmalar, bu maddelerin hormon sistemine olası etkilerini ortaya koyarken, uzmanlar mineral bazlı alternatiflere yönelmeyi ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmeyi tavsiye etti.

Sağlıklı bir cilt için güneşten korunurken, hormon sağlığını riske atmamak adına ürün seçiminde özen göstermek büyük önem taşıdı.