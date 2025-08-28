Güneş Sistemi’ne gelen gizemli ziyaretçiyi James Webb yakaladı

Astronomlar, Güneş Sistemi’nde şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı yıldızlararası ziyaretçi olan 3I/ATLAS’ı inceleyerek sıra dışı özelliklerini ortaya çıkardı.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’yla yapılan kısa gözlem, 3I/ATLAS’ın Dünya’yı ziyaret eden uzaylılara ait bir teknolojik cihaz olup olmadığı tartışmasını sona erdirebilir.

Bilim insanlarının önemli bir kısmı bu esrarengiz ziyaretçinin bir kuyruklu yıldız olduğunu söylese de Harvard Üniversitesi’nden Astrofizikçi Avi Loeb ve ekibi bu görüşe katılmıyordu. Loeb, 3I/ATLAS’ın uzaylıların gezegenimizi gözetlemek için gönderdiği bir uzay aracı olabileceğini iddia ediyordu.

James Webb Uzay Teleskobu’nun gözlemi, 3I/ATLAS’ın komasının (kuyruklu yıldızdaki buzun Güneş’e yaklaşırken gaz haline dönüşmesiyle oluşan kuyruk) bileşimini ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Loeb ve meslektaşları 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olmayabileceğini, çünkü bir komaya sahip olmadığını ileri sürmüştü.

Yeni araştırmaya göre 3I/ATLAS, özellikle karbondioksit salımı bakımından rekor kırıyor. Hatta şimdiye kadar insanlık tarafından gözlemlenen kuyruklu yıldızlar arasında en fazla karbondioksiti yayan nesnelerden biri.

Araştırmanın başyazarı Dr. Martin Cordiner, en heyecan verici yanını şöyle anlattı:

“Teleskop ile bir yıldızlararası uzay kayasını inceledik! Sadece 10 dakikalık kısa bir gözlem olmasına rağmen elde ettiğimiz veri miktarı muazzam.”

Araştırma ekibi, 3I/ATLAS’ın Güneş yönüne doğru sıra dışı gaz salımı yaptığını doğruladı. Buna göre, koma ağırlıklı olarak karbondioksit içeriyor.