Güneş tutulmasına neden bakılmaz?

Güneş üç farklı ışın yayıyor; görünür ışınlar, kızılötesi ışınlar ve morötesi ışınlar. En zararlısı ise morötesi olanı, yani UV diye bilinen. UV ışınları bronzlaşmamıza neden olan ışın. Gerçekte bronzlaşma, bir tür güneş yanığıdır.

Güneşe baktıktan sonra gözlerimizin sulanması, gözde oluşan batmalar hücrelerin zarar görmesinden kaynaklanır. O belirtiler güneş ışınlarına maruz kaldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkıp, birkaç gün içinde kaybolur.



Morötesi ışınlara uzun süre maruz kalınırsa, ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu ağ tabakası da zarar görür. Bu da geçici körlüğe yol açar.



GÜNEŞ TUTULMASINA GÜNEŞ GÖZLÜKLERİYLE BAKILIR MI?

İşin uzmanları, güneşe güneş gözlükleriyle bile bakılmamasını söylüyor. Güneş tutulması sırasında kesinlikle güneşe bakılmaması gerekiyor.

Güneş tutulması sırasında çıplak gözlerimizle kamerayla, dürbün veya teleskopla filtreleme yapılarak bakmak da çok daha zararlı. Oysa tutulma sırasında güneşin etkilerinin azalacağını düşünerek tutulmaya bakmak en önemli hatalardan biri.

Güneş tutulması sırasında güneşe bakmak "sarı benek" olarak bilinen bölgelerde yanıklara yol açar. Güneş'ten süzülen utraviyole ışınları da bu bölgelerde kısa süreli su toplanmalarına yol açabiliyor.