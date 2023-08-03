Güneş tutulmasını izlemek tehlikeli mi

Güneş sadece ciltte değil, göze de zarar verir. Güneş tutulması sırasında ise çok daha zararlı hal alır. İşte, ayrıntılar…

Güneş tutulmasını izlemek tehlikeli mi

Editör: Naim Arıoğlu

Güneş üç farklı ışın yayıyor; görünür ışınlar, kızılötesi ışınlar ve morötesi ışınlar. En zararlısı ise morötesi olanı, yani UV diye bilinen. UV ışınları bronzlaşmamıza neden olan ışın. Gerçekte bronzlaşma, bir tür güneş yanığıdır.Güneşe baktıktan sonra gözlerimizin sulanması, gözde oluşan batmalar hücrelerin zarar görmesinden kaynaklanır. O belirtiler güneş ışınlarına maruz kaldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkıp, birkaç gün içinde kaybolur.
Morötesi ışınlara uzun süre maruz kalınırsa, ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu ağ tabakası da zarar görür. Bu da geçici körlüğe yol açar.

GÜNEŞ TUTULMASINA NASIL BAKILMALI

İşin uzmanları, güneşe güneş gözlükleriyle bile bakılmamasını söylüyor. Güneş tutulması sırasında kesinlikle güneşe bakılmaması gerekiyor. Güneş tutulması sırasında çıplak gözlerimizle kamerayla, dürbün veya teleskopla filtreleme yapılarak bakmak da çok daha zararlı. Oysa tutulma sırasında güneşin etkilerinin azalacağını düşünerek tutulmaya bakmak en önemli hatalardan biri. Güneş tutulması sırasında güneşe bakmak "sarı benek" olarak bilinen bölgelerde yanıklara yol açar. Güneş''ten süzülen utraviyole ışınları da bu bölgelerde kısa süreli su toplanmalarına yol açabiliyor.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim Siyaset
CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim
Yemen'de mayın patladı: 3 ölü Dünya
Yemen'de mayın patladı: 3 ölü
Vicdansızlık psikiyatrik bir sorun mu Sağlık
Vicdansızlık psikiyatrik bir sorun mu
Zaniolo Zalgiris maçında neden oynamadı? Belli oldu Spor
Zaniolo Zalgiris maçında neden oynamadı? Belli oldu
Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi Teknoloji - Otomotiv
Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi
İthal şarkıcıya hırsızlık şoku! İstanbul'daki lüks rezidansta milyonlarca liralık mücevheri çalındı Magazin
İthal şarkıcıya hırsızlık şoku! İstanbul'daki lüks rezidansta milyonlarca liralık mücevheri çalındı
Messi gollerine MLS'te de devam ediyor Spor
Messi gollerine MLS'te de devam ediyor