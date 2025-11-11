ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Intermountain Sağlık Merkezi'nden araştırmacılar, kardiyoloji alanında önemli bulgular içeren TARGET-D adlı randomize klinik denemenin sonuçlarını American Heart Association Bilimsel Oturumları 2025'te duyurdu.

Çalışma, daha önce kalp krizi geçirmiş olan kalp hastalarında, kişiselleştirilmiş D vitamini takviyesi uygulamasının gelecekteki kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Yaklaşık 4.2 yıllık takip süresi boyunca, kan D vitamini seviyeleri 40 ng/mL'nin üzerine çıkarılmak üzere dozları bireysel olarak ayarlanan hastaların, D vitamini seviyeleri yönetilmeyen kontrol grubuna kıyasla yüzde 52 daha düşük kalp krizi riski taşıdığı tespit edildi.

Araştırmaya dahil olan hastaların %85'inden fazlasının başlangıçta 40 ng/mL'nin altında D vitamini seviyelerine sahip olduğu bildirildi. Hatta tedavi grubundaki hastaların neredeyse %52'sinin, hedeflenen seviyelere ulaşmak için günlük 5.000 IU'nun üzerinde D vitamini takviyesine ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Çalışmanın baş araştırmacılarından ve Intermountain Sağlık Merkezi'nden önde gelen kardiyolog Dr. Heidi May, elde edilen bu sonuçların hasta bakımını iyileştirebileceğini belirtti. Dr. May, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalarımıza daha yüksek D3 vitamini takviyesi dozları verirken herhangi bir olumsuz sonuç gözlemlemedik ve bir sonraki kalp krizi riskini bu denli önemli ölçüde azaltmak heyecan verici bir sonuçtur," ifadelerine yer verdi.

Daha önceki randomize kontrollü çalışmaların, genellikle tek tip dozaj uyguladığı için D vitamininin kardiyovasküler olayları önlemedeki faydaları konusunda çelişkili sonuçlar verdiğini anımsatan uzmanlar, bu yeni "hedef odaklı tedavi" yaklaşımının eski çalışmaların eksikliğini giderdiğini vurguladı.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Katharine W. Rainer gibi bazı uzmanlar, genel popülasyonda yüksek doz takviyelerin kardiyovasküler riski azalttığına dair kanıtların yetersiz olduğunu ifade etse de, TARGET-D denemesinin özellikle önceki kalp krizi geçirmiş yüksek riskli bir hasta grubuna odaklanması ve doz ayarlamalarını kişiselleştirmesi, sonuçların önemini artırdı.

Konuyla ilgili görüş belirten kardiyoloji uzmanları, D vitamininin kan basıncını düşürme ve iltihaplanmayı azaltma gibi mekanizmalarla arter sağlığını iyileştirebileceğini, bunun da tekrarlayan kalp krizi riskini düşürmede etkili olabileceğini ifade etti.

TARGET-D denemesi, kalp hastalarının tedavisinde artık yalnızca genel kılavuzlara bağlı kalmak yerine, D vitamini kan testlerine odaklanarak bireysel ihtiyaçlara göre dozajın ayarlanması gerektiği yönünde güçlü bir kanıt sundu.

Uzmanlar, kalp hastalarını kendi D vitamini seviyeleri hakkında sağlık uzmanlarıyla görüşmeye ve hedefe yönelik dozaj uygulamalarını değerlendirmeye teşvik etti.