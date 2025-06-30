Güneş vurdu plajlar dolup taştı: Karadağ esnafı bayram etti

Karadağ'da turizm sektörü, 2025 Mayıs'ında yıllık bazda %6'lık bir artışla toplam 169.353 turiste ev sahipliği yaptı. Bu artış, önceki ay kaydedilen %1,2'lik yükselişi geride bırakarak, 2024 Eylül'ünden bu yana ulaşılan en yüksek turist sayısına işaret ediyor.

İspanya cari fazlası tırmanışını sürdürüyor

YABANCILARIN ROLÜ

Mayıs 2025'teki toplam ziyaretçilerin %86,1'ini yabancı turistler oluştururken, yerli turistlerin oranı %13,9 olarak kaydedildi. Yabancı turistler arasında en büyük payı %10,7 ile Fransa alırken, onu %8,2 ile İsrail, %7,8 ile Birleşik Krallık ve %7,4 ile Almanya takip etti. Bu veriler, Karadağ'ın uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Özellikle, geleneksel Avrupa pazarlarının yanı sıra İsrail gibi farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin artması, ülkenin turizm çeşitliliğini de artırıyor.

Arap dünyasının borç haritası: Kimler güvende, kimler tehlikede?

DESTİNASYON TERCİHLERİ: DENİZ BAŞROLDE

Turistlerin destinasyon tercihleri incelendiğinde, deniz tatil beldelerinin açık ara farkla en popüler seçenek olduğu görüldü. Ziyaretçilerin %79'u kıyı şeridini tercih ederken, başkent %11,8 ile ikinci sırada yer aldı. Dağlık bölgeler ise %5,2'lik bir oranla üçüncü sırada kaldı. Bu dağılım, Karadağ'ın doğal güzelliklerinin ve özellikle Adriyatik Denizi'ne olan kıyılarının turistler için büyük bir çekim merkezi olduğunu doğruluyor.