Güneşe çıkamama hastalığıyla ilgili uzmanlardan uyarılar

Güneşe çıkamama hastalığı, son yıllarda sağlık uzmanları tarafından dikkatle izlenen bir konu haline geldi. Uzmanlar, bu hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerindeki etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Acar, güneşe çıkamama hastalığının genellikle çocukluk döneminde belirtilerini gösterdiğini belirtti.

Dr. Acar, "XP hastaları, güneş ışığına maruz kaldıklarında ciltlerinde şiddetli yanıklar, kızarıklıklar ve çillenme gibi belirtiler yaşarlar. Bu durum, cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırır" dedi.

TÜBİTAK Bilim Genç'e göre, XP hastalığı, DNA onarımında rol oynayan belirli genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonlar, güneş ışığına maruz kalındığında oluşan DNA hasarının onarılamamasına neden olur. Bu da ciltte hızla yanıklara, lekelenmelere ve kanser riskinin artmasına yol açar.

GÜNEŞE ÇIKAMAMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

XP'nin belirtileri genellikle çocukluk döneminde başlar ve güneşe maruz kalan bölgelerde kırmızı lekeler, cilt kanseri, gözlerde tahriş ve körlük gibi sorunlara yol açar. Ayrıca, nörolojik semptomlar da görülebilir.

Dr. Mehmet Kesikminare, "XP hastaları, güneş ışığına karşı aşırı duyarlıdır ve bu nedenle sürekli olarak güneşten korunmaları gerekir" şeklinde açıkladı.

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

Güneşe çıkamama hastalığının kalıcı bir tedavisi olmamakla birlikte, semptomları yönetmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir.

Dr. Acar, "XP hastalarının güneşten korunması son derece önemlidir. Güneş kremi kullanmak, koruyucu giysiler giymek ve güneş ışığına maruz kalma süresini sınırlamak gereklidir" dedi.

Ayrıca, düzenli cilt kontrolleri ve cilt kanseri taramaları, hastalığın erken teşhis ve tedavisinde kritik rol oynar.

Uzmanlar, XP hastalarının yaşam kalitesini artırmak için genetik danışmanlık almasının da önemli olduğunu vurguladı.

Güneşe çıkamama hastalığı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen genetik bir rahatsızlığının altı çizildi.

Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerine dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Güneşten korunma, düzenli cilt kontrolleri ve genetik danışmanlık, XP hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynadı.