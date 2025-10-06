Güneşin gizli gücü! D vitaminin kemiklerin ötesinde mucize etkileri keşfedildi

D vitamininin insan sağlığı üzerindeki kapsamlı etkisi, son yıllarda yapılan çığır açan bilimsel araştırmalarla bir kez daha doğrulandı. Daha önce ağırlıklı olarak kalsiyum ve fosfor dengesi ile kemik ve diş sağlığını desteklemesiyle bilinen bu vitaminin, bağışıklık sistemini düzenlemede ve kalp hastalıkları riskini düşürmede de hayati bir görevi olduğu anlaşıldı.

KÜRESEL BİR SALGIN: D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Boston Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dünyanın önde gelen D vitamini uzmanı olarak bilinen Dr. Michael F. Holick, küresel ölçekteki D vitamini eksikliğine dikkat çekti.

Dr. Holick, temel D vitamini kaynağının güneş ışığı olmasına rağmen, tahminen dünya nüfusunun yarısında D vitamini yetersizliği veya eksikliği görüldüğünü ifade etti.

Uzman, eksikliğin nedenini "güneşten kaçınmamıza" bağladı ve bu durumun bağışıklık fonksiyonları ile kronik inflamasyon (iltihaplanma) seviyeleri arasında önemli bir bağlantı bulunduğunu sözlerine ekledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KOMUTANI

Araştırmalar, D vitamininin yalnızca basit bir takviye olmaktan öte, bağışıklık sisteminin etkin çalışmasında doğrudan rol oynadığını gösterdi.

Klinik çalışmalar, D vitamininin vücudun patojenlere karşı geliştirdiği doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini düzenlediğini ve grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, yeterli D vitamini seviyelerinin korunmasının, özellikle otoimmün hastalıklar ve iltihaplanma ile mücadelede önemli faydalar sağladığına vurgu yaptı.

KALP SAĞLIĞINDA KRİTİK KORUYUCU

D vitamininin en şaşırtıcı etkilerinden biri de kardiyovasküler sistem üzerindeki koruyucu görevi oldu.

Dr. JoAnn E. Manson liderliğinde yürütülen ve 25.000'den fazla katılımcıyı içeren VITAL çalışması, D vitamini takviyesinin kalp hastalıkları ve felç riskini azaltıp azaltmadığını inceledi.

Harvard'dan Dr. Manson, D vitamini eksikliğinin kalp damar hastalıklarında artışla ilişkili olduğunu kaydetti.

Uluslararası bir dergide yayımlanan başka bir çalışma ise, D vitamininin aktif formu olan D3'ün, kan damarlarının iç yüzeyindeki (endotel) aşınmaların onarılmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Sağlıklı kan akışı için kritik öneme sahip olan nitrik oksit üretimini tetiklediği de belirlendi.

Uzmanlar, yüksek doz D vitamini kullanımının kalsiyum takviyeleriyle birleştiğinde koroner kalsifikasyona yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

KANSER RİSKİNİ AZALTMA POTANSİYELİ

Son araştırmalar, D vitamininin çeşitli kanser türlerinin riski üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

Yeterli D vitamini seviyesine sahip olan bireylerde, özellikle meme, kalın bağırsak ve prostat kanserine yakalanma riskinin azaldığı bilimsel verilerle desteklendi.

D vitamini eksikliğinin basit bir kemik zayıflığı sorunundan öte, diyabet, depresyon, kanser ve kalp hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığın gelişim riskini artırdığı tespit edildi.

Uzmanlar, herkesin kan D vitamini seviyelerini kontrol ettirmesi ve hekim kontrolünde takviye alımını değerlendirmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.