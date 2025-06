Güneşin gizli tehlikesi! Alerji vakaları artıyor! Uzmanlar anlattı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş alerjisi vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Tıbbi adıyla "polimorfik ışık erüpsiyonu" (PMLE) veya "fotodermatit" olarak bilinen güneş alerjisi, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı aşırı duyarlılık göstermesiyle ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu durumun hem genetik faktörlerden hem de çevresel tetikleyicilerden kaynaklandığını belirtti. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası dermatoloji uzmanlarının görüşleri, güneş alerjisinin ciddiyetine ve korunma yöntemlerine dikkat çekti.

CİLTTE KAŞINTI, KIZARIKLIK VE DAHA FAZLASI

Güneş alerjisi, cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar, şişlik ve döküntülerle kendini gösterdi.

Nadir durumlarda, baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı ve hatta ateş gibi sistemik semptomlar da ortaya çıkabildi.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Parwez Hossain, “Güneş alerjisi, bağışıklık sisteminin UV ışınlarını tehdit olarak algılaması sonucu oluşuyor. Özellikle açık tenli bireylerde daha sık görülüyor, ancak her cilt tipi risk altında” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, güneş alerjisi vakalarının son on yılda %10 oranında arttığını ve bu artışın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Güneş alerjisinin en yaygın türü olan PMLE, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında, güneş ışınlarının daha yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıktı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, “PMLE, güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra kaşıntılı döküntülerle kendini gösteriyor. Ancak güneş ürtikeri gibi daha nadir türler, sadece dakikalar içinde ciddi reaksiyonlara yol açabilir” şeklinde uyardı.

Güneş ürtikeri, tüm kurdeşen vakalarının %0,5’inden azını oluşturuyor ve genellikle genç yetişkinlerde başlıyor, ancak her yaş grubunda görülebildi.

TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER: İLAÇLAR VE KİMYASALLAR

Güneş alerjisinin nedenleri arasında UV ışınlarına karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi başı çekiyor. Ancak bazı ilaçlar ve kimyasallar da riski artırdı.

Tetrasiklin gibi antibiyotikler, ketoprofen içeren ağrı kesiciler, kolesterol düşürücü ilaçlar ve doğum kontrol hapları, cildi güneşe karşı daha hassas hale getirebiliyor. Ayrıca parfümler, dezenfektanlar ve bazı güneş kremlerindeki kimyasallar da alerjik reaksiyonları tetikleyebildi.

Dermatolog Prof. Dr. Margitta Worm, “Cilde uygulanan bazı maddeler, UV ışınlarıyla etkileşime girerek fotoalerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bu nedenle güneş koruyucu seçerken dikkatli olunmalı” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, güneş alerjisinin sadece genetik yatkınlıkla sınırlı olmadığını gösterdi.

Clinical & Experimental Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, çevresel faktörlerin, özellikle artan UV ışınlarının ve iklim değişikliğinin, güneş alerjisi vakalarını artırdığını doğruladı.

Çalışma, açık tenli bireylerde riskin daha yüksek olduğunu, ancak koyu tenli kişilerde de aktinik prurigo gibi kalıtsal türlerin yaygın olduğunu belirtti. Ayrıca, ailesinde güneş alerjisi öyküsü olan bireylerde bu durumun görülme olasılığı %25 daha fazla.

KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, güneş alerjisinden korunmanın en etkili yolunun güneşe maruziyeti sınırlamak olduğunu vurguladı. Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılması, yüksek SPF’li (en az 30) geniş spektrumlu güneş kremlerinin kullanılması ve koruyucu kıyafetler giyilmesi önerildi.

Dr. Davis, “Güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapkalar ve UV ışınlarını engelleyen kıyafetler, alerji riskini önemli ölçüde azaltıyor” dedi.

Tedavi yöntemleri ise alerjinin şiddetine göre değişiyor. Hafif vakalarda, soğuk kompres ve aloe vera gibi doğal yöntemler semptomları hafifletebildi. Daha ciddi durumlarda ise antihistaminikler, topikal kortikosteroid kremler veya oral steroidler reçete edilebiliyor. Fototerapi, cildi UV ışınlarına kademeli olarak alıştırmak için kullanılan bir yöntem olarak öne çıktı.

Prof. Dr. Worm, “Fototerapi, özellikle kronik vakalarda etkili. Ancak bu tedavi, uzman bir dermatolog kontrolünde yapılmalı” dedi.