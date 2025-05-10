Güneşin gölgesindeki tehlike! Hayat kurtaran öneriler

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, erken teşhis ve doğru korunma yöntemleriyle bu hastalığın büyük ölçüde önlenebileceğini belirtti. Bilimsel araştırmalar ve önde gelen dermatologların görüşleri, güneş ışınlarına karşı alınacak basit ama etkili önlemlerin, cilt kanseri vakalarını azaltmada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 3 milyon insan cilt kanserine yakalandı. Ancak, melanom dışı cilt kanserlerinin erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı %95’in üzerinde.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, “Cilt kanseri, vücudun herhangi bir yerinde, özellikle güneş ışığına maruz kalan bölgelerde ortaya çıkabilir. Düzenli cilt kontrolleri ve şüpheli lezyonların erken tespiti, hastalığın ilerlemesini durdurabilir” dedi. Dr. Davis, özellikle benlerdeki renk, şekil veya büyüklük değişikliklerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

GÜNEŞTEN KORUNMA: İLK SAVUNMA HATTI

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, cilt kanserinin en büyük tetikleyici faktörü. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi’nden Prof. Dr. Alexander Enk, UV ışınlarının DNA hasarına yol açarak kanser riskini artırdığını belirterek, “Güneş kremi kullanımı, koruyucu giysiler ve gölgede kalmak gibi basit adımlar, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir” dedi.

Enk, özellikle yaz aylarında 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini ekledi.

Son yıllarda yapılan bir araştırma, Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan verilere göre, düzenli güneş kremi kullanan bireylerde melanom riskinin %50’ye kadar azaldığını gösterdi. Ayrıca, geniş kenarlı şapkalar ve UV filtreli güneş gözlükleri gibi aksesuarların da koruyucu etkisi kanıtlanmış durumda.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNERİLER

Cilt kanseri riski; açık ten, ailede kanser öyküsü, sık güneş yanığı geçmişi ve solaryum kullanımı gibi faktörlerle artırdı.

Türkiye’de, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanlar, yoğun güneş ışığına maruz kaldıkları için daha yüksek risk altında. Cilt kanseri farkındalığını artırmak için toplum eğitimi şart. Herkesin yılda bir kez dermatolojik muayene yaptırmasını önerildi.

Uzmanlar, güneşten korunma alışkanlıklarının çocukluktan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rachel Neale, “Çocukluk döneminde alınan UV hasarı, ilerleyen yıllarda cilt kanseri riskini artırıyor. Bu nedenle, çocuklara güneş kremi sürme alışkanlığı erken yaşta öğretilmeli” uyarısında bulundu.

ÇAĞRI: HAREKETE GEÇİN!

Cilt kanseriyle mücadelede bireysel farkındalık ve toplumsal bilinç hayati önem taşıdı.

Uzmanlar, düzenli cilt kontrolleri, güneşten korunma alışkanlıkları ve şüpheli belirtilerde vakit kaybetmeden doktora başvurmanın altını çizdi. Erken teşhis, sadece hayat kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda tedavi süreçlerini de kolaylaştırdı.