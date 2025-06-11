Güneş'in güney kutbu ilk kez görüntülendi

Solar Orbiter uzay aracı, Güneş'in keşfedilmemiş güney kutbunu ilk defa gözler önüne serdi. Avrupa Uzay Ajansı ESA ve NASA'nın ortak yürüttüğü bu çığır açan görev, Güneş'in manyetik alanının 11 yılda bir nasıl tersine döndüğünü anlamak için kritik önem taşıyan, kutup bölgesindeki kaotik manyetik aktiviteyi haritalandırdı. Bu benzersiz görüntüler, Güneş fiziği alanında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI

ESA Bilim Direktörü Profesör Carole Mundell, "Bugün insanlığın Güneş'in kutbuna dair ilk görüntülerini ortaya koyuyoruz," diyerek bu başarının önemini vurguladı. Mundell, Güneş'in modern uzay ve yer tabanlı güç sistemlerini potansiyel olarak etkileyebilecek bir yaşam kaynağı olduğunu ve bu nedenle nasıl çalıştığını anlamanın ve davranışlarını tahmin etmenin zorunlu olduğunu belirtti.

2020 yılında fırlatılan 1.3 milyar dolarlık bu görev, Güneş'in güney kutbunu Mart ortasında kaydedilen görüntülerle gösteriyor. Uzay aracı, Güneş ekvatorunun 15 derece altına inerek görevin ilk yüksek açılı gözlemlerini gerçekleştirdi. Dünya'nın bar mıknatısı gibi belirgin bir kuzey ve güney kutbu olmasına rağmen, Güneş'in manyetizması yaklaşık her 11 yılda bir tersine dönüyor. Güneş şu anda, kutup değişimine doğru ilerlediği ve güney kutbunun manyetik kuzey olacağı, güneş lekeleri ve patlamaların en aktif olduğu güneş maksimumunda bulunuyor.

MANYETİK ALANIN PARÇALI YAPISI

Solar Orbiter'ın ilk manyetik alan ölçümleri, Güneş'in tabanında hem kuzey hem de güney kutupluluğunun parçalı bir mozaiğini ortaya koyuyor. Manyetik alanın bu mozaik yapısı daha önce bilgisayar modelleriyle tahmin edilmişti, ancak gözlemlerle ilk kez doğrulanmış oldu. Bilim insanları, Güneş'in kutup manyetik alanlarındaki dramatik değişimleri izlemenin, güneş döngüsünün tahminini geliştirmek için çok önemli olacağını belirtiyorlar.

Max Planck Güneş Sistemi Araştırmaları Enstitüsü MPS Direktörü Profesör Sami Solanki, "Bu ilk gözlemlerden tam olarak ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Güneş'in kutupları tam anlamıyla keşfedilmemiş bir bölgeydi," ifadelerini kullandı.

Güneş'in manyetik döngüsü, katı bir nesne gibi dönmemesinden kaynaklanıyor; ekvatoru kutuplarından daha hızlı dönüyor. Bu durum, manyetik alan çizgilerini Güneş'in etrafında gerip büküyor ve sonunda kuzey ile güney kutupları tersine dönecek kadar kararsız hale geliyor.

GELECEK HEDEFLERİ

UCL Mullard Uzay Bilimleri Laboratuvarı'ndan Profesör Lucie Green, "Güneş atmosferindeki her şey ve Güneş'in tüm karakteri, manyetik alanından ve zamanla nasıl değiştiğinden kaynaklanıyor," dedi. Mevcut modeller ve 11 yıllık güneş döngüsü tahminleri, Güneş'in en aktif haline ne zaman ve ne kadar güçlü ulaşacağını tam olarak tahmin etmekte yetersiz kalıyor.

Güneş'in kutuplarının üzerinde uçan tek önceki görev, 1990'da fırlatılan NASA'nın Ulysses sondasıydı. Ancak Ulysses, Güneş'in manyetik alanını ve güneş rüzgarını ölçerken, bir kamerası bulunmuyordu. Solar Orbiter, 24 Aralık 2026'ya kadar Güneş etrafında 17 derecelik bir açıyla yörüngede dönmeye devam edecek. Bu tarihte, bir sonraki Venüs geçişi yörüngesini 24 dereceye eğecek ve 2029'da uzay aracı, gezegen düzleminin 33 derece üzerine çıkacak.