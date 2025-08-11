Güneşin karanlık yüzü! Cilt lekeleri ve kanseri tehdidi

Yaz aylarında güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için cilt sağlığı alarm verdi. Artan sıcaklıklar ve ultraviyole (UV) ışınlarının yoğun etkisi, cilt lekelerinde belirgin bir artışa yol açarken, uzmanlar bu lekelerin cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzman görüşleri, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini ortaya koydu.

CİLT LEKELERİ VE CİLT KANSERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Cilt hastalıkları uzmanları, yaz aylarında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesinin ciltte lekelenmelere yol açtığını belirterek, “Ultraviyole A ve B ışınları, ciltte pigmentasyon bozukluklarına ve lekelenmelere neden oluyor. Bu lekeler, genetik yatkınlık, hormonal faktörler ve cilt tipine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ancak daha ciddi olan, bu lekelerin bazı durumlarda cilt kanserine dönüşme riski taşımasıdır” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, özellikle yaz aylarında UV ışınlarının cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açabileceğini vurguladı.

“The Lancet Oncology” dergisinde yayımlanan bir çalışma, uzun süreli UV maruziyetinin cilt kanseri riskini %40’a kadar artırabileceğini gösterdi.

Dr. Davis, “Özellikle öğle saatlerinde, 10.00-16.00 arasında, UV ışınlarının yoğunluğu en yüksek seviyesindedir. Bu saatlerde korunmasız güneş ışığına maruz kalmak, cilt kanseri riskini ciddi şekilde artırır” dedi.

CİLT KANSERİ TÜRLERİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Cilt kanseri, melanom ve melanom dışı (bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom) olarak iki ana gruba ayrıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl dünya genelinde 2-3 milyon melanom dışı ve yaklaşık 300 bin melanom vakası teşhis edildi.

Melanom, diğer türlerden daha agresif seyrediyor ve erken teşhis edilmediğinde hayati risk oluşturabildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Prof. Dr. Jonathan Rees, “Ciltteki yeni veya değişen benler, asimetrik lekeler, kaşıntılı veya kanayan yaralar cilt kanseri belirtisi olabilir. Yaz öncesi ve sonrası düzenli dermatolog kontrolü hayati önem taşıyor” dedi.

Journal of the American Academy of Dermatology'de yayımlanan bir araştırma, düzenli cilt taramalarının ve kendi kendine muayenenin erken teşhisi %50 oranında artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, cilt kanseri belirtilerini tespit etmek için ABCDE kuralını önerdi: Asimetri, düzensiz sınırlar, renk değişimi, çapın 6 mm’den büyük olması ve benin zamanla değişmesi. Bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde, derhal bir dermatoloğa başvurulması gerekiyor.

ÇOCUKLAR VE AÇIK TENLİLER DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Uzmanlar, özellikle açık tenli bireylerin ve 10 yaş altındaki çocukların güneş yanıklarına ve lekelenmelere daha yatkın olduğunu belirterek, “Çocuklarda hormonal faktörler hariç, cilt lekelenmeleri sıkça görülüyor. Mineral filtreli güneş koruyucuları çocuklar için daha uygun, erişkinlerde ise cilt tipine göre mineral veya kimyasal filtreli ürünler tercih edilebilir” dedi.

Avustralya’daki Melanoma Institute’ten Dr. Georgina Long, çocukluk döneminde alınan güneş yanıklarının ileriki yaşlarda cilt kanseri riskini iki katına çıkardığını vurguladı.

“Pediatrics” dergisinde yayımlanan bir çalışma, 18 yaşından önce ciddi güneş yanığı geçirenlerde melanom riskinin %100 arttığını ortaya koydu.

Dr. Long, “Avustralya gibi yüksek UV ışınına maruz kalan bölgelerde, güneş koruyucu ve gölgede kalma gibi basit önlemlerle risk %70’e kadar azalıyor” dedi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ: GÜNEŞ KREMİNDEN ŞAPKAYA

Uzmanlar, cilt kanseri ve lekelenme riskini azaltmak için şu önlemleri önerdi:

Güneş koruyucu kullanımı: En az SPF 30 içeren geniş spektrumlu güneş kremleri, her 2-3 saatte bir ve yüzme sonrası yenilenmeli. Uzmanlar, güneş koruyucuların dışarı çıkmadan 30 dakika önce uygulanması gerektiğini vurguladı.

Koruyucu giysiler: Geniş kenarlı şapkalar, UV filtreli güneş gözlükleri ve uzun kollu, açık renkli pamuklu giysiler cildi koruyor.

Gölgede kalma: 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı.

Düzenli cilt kontrolü: Ayda bir kendi kendine cilt muayenesi yapılmalı ve yılda en az bir kez dermatolog ziyareti planlanmalı.

Solaryumdan uzak durma: “British Journal of Dermatology”de yayımlanan bir araştırma, solaryum kullanımının melanom riskini %75 artırdığını gösterdi.

YAZ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞI İÇİN EKSTRA DİKKAT

Dermatoloji uzmanları, özellikle çocukluk çağında aşırı güneşe maruz kalmanın ilerleyen yaşlarda cilt kanserine zemin hazırlayabileceğini belirterek, “6 aydan küçük bebekler doğrudan güneş ışığına çıkarılmamalı. Gölgelik alanlar, geniş kenarlı şapkalar ve çocuklara özel güneş koruyucular kullanılmalı” dedi.

Ayrıca, uzmanlar güneş koruyucuların sadece yazın değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini ekledi.

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young ise cilt sağlığını desteklemek için antioksidan açısından zengin bir diyet önerdi.

Young, “Yaban mersini, ıspanak ve ceviz gibi besinler, UV hasarına karşı cildi güçlendirebilir” dedi.

SONUÇ: ERKEN TEŞHİS VE KORUNMA HAYAT KURTARIR

Yaz mevsimi, güneşin tadını çıkarmak için harika bir dönem olsa da, cilt sağlığı için ciddi riskler barındırdı.

Uzmanlar, güneş koruyucu kullanımı, düzenli cilt kontrolleri ve gölgede kalma gibi basit adımların cilt lekeleri ve cilt kanseri riskini büyük ölçüde azaltabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, “Cildimizdeki değişiklikleri ciddiye almak ve erken teşhis için harekete geçmek, hayat kurtarıcı olabilir” dedi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, cilt sağlığını korumanın sadece estetik değil, aynı zamanda hayati bir mesele olduğunu bir kez daha hatırlattı.