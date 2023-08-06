Güneşlenmek ömrü uzatır mı?

Kimi hekim, bronzlaşmayın, kimi hekim yeterli güneşlenin derken İsveçli bilim adamları ezber bozdu ve yaptıkları araştırmaya göre güneşlenen kadınların, melanom kanserine yakalanma riskinin az olduğunu söyledi.

Güneşlenmek ömrü uzatır mı?

Editör: Naim Arıoğlu

İsveçli bilim adamları yaptıkları son araştırmaya dayanarak, güneş ışınlarından sakınan kadınların, sık güneşlenen kadınlara kıyasla 0.6 ila 2.1 yıl daha kısa yaşadıklarını ortaya çıkardı.

Araştırmayı, İsveç'te Karolinska Üniversite Hastanesi ile Lund Üniveristesi yaptı.
Bilim insanları 20 yıl boyunca yaklaşık 30,000 kadını inceledi. İncelemede güneş ışığına maruz kalmanın kalp rahatsızlıkları ile kanser harici diğer rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu. Açıklamada bulguların nedeninin henüz tespit edilemediğine de dikkat çekildi.

Araştırmanın lideri Doktor Pelle Lindqvist, güneşten korunmanın ortalama ömür süresine, sigara içmek kadar etki ettiğine vurgu yaptı. Doktor Lindqvist, "Güneşe en çok maruz kalanlar arasında olan sigara içenlerin, güneşten sakınan ve sigara içmeyenlerle aynı seviyedeki risk grubunda olduğu görüldü. Bu da, güneş ışıklarından sakınmanın sigara içmekle aynı risk faktörü oluşturduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Araştırmada ayrıca, güneşlenmenin cilt rahatsızlıklarına yakalanma riskini azalttığını gösterse de, güneşin ultraviyole ışınlarıyla cilt kanseri arasında bir bağ olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığının altı çizildi.

Bu sonuçlara rağmen bilim insanları, güneşe çıkmadan 30 dakika önce en az 15 faktörlü güneş kremi kullanılmasını ve sabah 11 ila öğleden sonra 3 arasında güneşe çıkmayın uyarısı yaptı.

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