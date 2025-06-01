Güneş'te dev patlama! Manyetik fırtına Dünya'ya doğru ilerliyor, elektrik ve internet her an kesilebilir

Dünya'yı etkisi altına alması beklenen manyetik fırtına nedeniyle elektrik ve internet altyapılarında geçici kopmalar yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

SON DÖNEMLERİN EN ŞİDDETLİ GÜNEŞ PATLAMASI

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 31 Mayıs 2025’te Güneş’te çok güçlü bir patlama yaşandığını açıkladı. 8,2 büyüklüğündeki bu olayın koronal kütle atımı (CME) şeklinde gerçekleştiği ve doğrudan Dünya’ya yöneldiği bildirildi.

G4 SEVİYESİNDE JEOMANYETİK FIRTINA BEKLENİYOR

Güneş’ten fırlayan plazma kütlesinin saatte yaklaşık 3,6 milyon kilometre (1000 km/saniye) hızla Dünya’ya yaklaştığı belirtiliyor. Bilim insanları, bu kütlenin Pazar gecesi ya da Pazartesi sabaha karşı Dünya’nın manyetosferine çarpacağını ve G4 seviyesinde jeomanyetik fırtınaya yol açabileceğini ifade ediyor.

AURORA GÖRÜNTÜLERİ TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLİR

Jeomanyetik fırtınalar, kutuplarda sıkça gözlemlenen aurora (kuzey ışıkları) oluşumunu tetikleyebiliyor. Bu defaki G4 düzeyindeki fırtınanın etkisiyle, Türkiye gibi daha düşük enlemlerde bile aurora gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu nadir bir doğa olayı olabilir.

MANYETİK ENERJİ SERBEST KALDI

Koronal kütle atımları, Güneş’in yüzeyinde yer alan güçlü manyetik alan bölgelerinde meydana geliyor. Buralarda biriken manyetik enerji, “manyetik yeniden bağlanma” süreciyle aniden serbest kalıyor ve büyük plazma patlamalarına neden oluyor. Bu enerji boşalımı, milyarlarca ton yüklü parçacığın uzaya savrulmasına yol açıyor.

ELEKTRİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ RİSK ALTINDA

Güneş’ten yayılan bu tür plazma bulutları Dünya’ya ulaştığında, uydu haberleşme sistemleri, GPS bağlantıları ve elektrik şebekelerinde aksaklıklar yaşanabiliyor. Havacılık sektöründe de özellikle kutup rotalarını kullanan uçaklar için önlemler gündeme gelebilir.

VATANDAŞLARA CİHAZLARINI KORUMA UYARISI

Yetkililer, halkı paniğe sevk edecek bir durum olmadığını belirtirken, önleyici bazı tedbirlerin alınmasının faydalı olacağını vurguladı. Pazar gecesi ve Pazartesi sabahı hassas elektronik cihazların prizden çekilmesi ve ani voltaj dalgalanmalarına karşı korunması tavsiye edildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin ise olası etkiler için hazırlıklı olmaları gerektiği bildirildi.