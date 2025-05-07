Güneşten korunmak hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı

Dünya genelinde cilt kanseri vakaları hızla artıyor ve uzmanlar, bu ölümcül hastalığa karşı güneşten korunma önlemlerinin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

Melanoma ve diğer cilt kanseri türlerinin görülme sıklığındaki artış, bilim dünyasını harekete geçirirken, yeni araştırmalar ve teknolojiler hastalığın erken teşhisi ve tedavisinde umut ışığı oldu.

VAKALARDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR

Cancer Research UK’ya göre, Birleşik Krallık’ta melanoma cilt kanseri vakaları son on yılda %30 oranında arttı ve bu hastalığın ülkede en yaygın beşinci kanser türü olduğu belirtildi.

Amerikan Kanser Derneği’nin 2025 verileri ise ABD’de her yıl yaklaşık 100.000 yeni melanoma vakası teşhis edildiğini ve 8.000’e yakın ölümle sonuçlandığını gösterdi. Uzmanlar, bu artışın başlıca nedenleri arasında aşırı güneş ışığına maruz kalma, solaryum kullanımı ve ozon tabakasındaki incelmeyi işaret etti.

Onkolog Dr. James Larkin, “Cilt kanseri, büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık. Ancak toplumda güneşten korunma alışkanlıkları hala yetersiz. Özellikle gençlerde solaryum kullanımının yaygınlığı ve güneş kremi kullanımına dair bilinç eksikliği ciddi bir sorun” dedi. Dr. Larkin, özellikle açık tenli bireylerin ve çocukluk döneminde ciddi güneş yanığı geçirmiş kişilerin yüksek risk grubunda olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YENİ UMUTLAR SUNUYOR

Son yıllarda cilt kanseriyle mücadelede bilimsel araştırmalar önemli adımlar attı. ScienceDaily’de yayımlanan bir çalışma, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilacın melanoma tedavisinde umut verici sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. F. Stephen Hodi, “Bu ilaç, bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tanımasını ve yok etmesini sağlıyor. İnsan denemelerinde henüz erken aşamadayız, ancak sonuçlar oldukça cesaret verici” açıklamasında bulundu.

Londra’daki bir hastanede kullanılan yapay zeka destekli cilt kanseri tarama teknolojisi, hastaların doktor görüşmesine gerek kalmadan erken teşhis alabilmesini sağladı. Bu teknoloji, deri lezyonlarını saniyeler içinde analiz ederek kanser riskini değerlendirdi.

Projenin başındaki dermatolog Dr. Sarah Walsh, “Yapay zeka, erken teşhiste devrim oluşturabilir. Ne kadar erken yakalarsak, tedavi şansı o kadar yüksek” dedi.

GÜNEŞTEN KORUNMA: İLK SAVUNMA HATTI

Uzmanlar, cilt kanserinden korunmanın en etkili yolunun güneşten korunma olduğunu vurguladı.

Güneş kremi kullanımı, koruyucu giysiler ve gölgede kalma gibi basit önlemler, cilt kanseri riskini dramatik ölçüde azaltabilir.

ABD’deki Florida Atlantic Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, sosyoekonomik faktörlerin güneşten korunma alışkanlıklarını etkilediğini gösterdi.

Eğitim seviyesi düşük ve gelir düzeyi sınırlı olan bireylerde güneş kremi kullanımı daha az yaygın. Bu da cilt kanseri riskini artırıyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE KAMPANYALAR

Cilt kanseri farkındalığını artırmak için dünya çapında çeşitli kampanyalar düzenlendi.

İngiltere’de, melanoma nedeniyle hayatını kaybeden sunucu Colin Bloomfield anısına başlatılan “Sun Safe Campaign” okullarda güneşten korunma eğitimleri ve ücretsiz deri tarama etkinlikleri düzenledi.

Kampanya, 479 kişinin deri taraması yaptırmasını sağladı ve 100’den fazla kişiye ileri tetkik önerildi.

Sheffield’den cilt kanseri hastası Charlotte Killeya ise, güneş kreminin kamusal alanlarda ücretsiz dağıtılması için mücadele vererek, “Bazı insanlar güneş kremi alacak maddi güce sahip değil. Kafelerde, restoranlarda güneş kremi dispenseri olmalı, tıpkı el dezenfektanı gibi” dedi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Cilt kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı oldukça yüksek. Amerikan Dermatoloji Akademisi, ciltte yeni bir leke, benlerin şeklinde veya renginde değişiklik, kaşıntı veya kanama gibi belirtiler fark edildiğinde derhal bir dermatoloğa başvurulmasını önerdi. Bristol Milletvekili Karin Smyth, kendi melanoma deneyiminden yola çıkarak, “Küçük bir yumru sanıyorsunuz, ama ölümcül olabilir. Lütfen cildinizi kontrol ettirin” çağrısında bulundu.

Cilt kanseriyle mücadelede güneşten korunma, erken teşhis ve bilimsel yenilikler bir arada umut vadetti.

Uzmanlar, bireylerin ve toplumların bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgularken, güneşin keyfini çıkarırken sağlığı riske atmamanın mümkün olduğunu hatırlattı.