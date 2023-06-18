Güneşten koruyan besinler hangileri

Hangi besinler güneşten korur, hiç merak ettiniz mi? İşte, yanıtı…

Güneşten koruyan besinler hangileri

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Güneş altında uzun süre kalmak aşırı sıvı kaybının (dehidratasyon) yanı sıra ve gıda zehirlenmelerine bile yol açabilir. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarının zararlı etkileri ise ciltte hasar oluşturmanın yanı sıra cilt kanserlerine yol açacak kadar kuvvetli olabilir. Diyetisyen Emre Uzun bu göz korkutan tehditleri bertaraf etmek ve güneşin dost gücünden yararlanmak için su tüketimini artırmanın yanı sıra yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğini kullanmayı önerdi. Emre Uzun şunları paylaştı:

“Özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum minerallerinin güneşten korunmada önemli rol oynar. Yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğinin bu rolü hakkıyla yerine getirdikleri bilinir.”

Emre Uzun bu beş besinin dikkat çekici etkilerini ise şöyle açıkladı:

Üzüm Çekirdeği

Özellikle güneşin yol açtığı lekelenmelere karşı koruyucu olan üzüm çekirdeği ekstresi ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve kan kolesterolünün düşürülmesinde de etkindir.

Yeşil çay

Yeşil çayın sahip olduğu EGCG adındaki doğal bileşik, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruduğu cildin kırışmasının da önüne geçer.

Domates

Domatese kırmızı rengini veren ve çok önemli bir antioksidan olan likopen de ultraviyole ışınlarının yol açabileceği hasarlara karşı koruyucudur. Bu nedenle özellikle güneş kremlerinde antiaging etkisi oluşturmak için likopen kullanılır.

Soya

Soyanın içerisindeki antioksidan genistein’in ve anti dejeneratif fonksiyonlara sahip moleküllerin, güneşe bağlı cilt hasarlarını azalttığı ve cildi güçlendirdiği saptanmıştır.

Brokoli

Bolca tüketilen brokoli ve brokoli ekstreleri, ultraviyoleye bağlı cilt hasarlarını önemli derecede azaltır.

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
‘Eşim rahatsız oluyor’ diye açıklama yapmıştı. Şeyma Subaşı daha fazla dayamadı Magazin
‘Eşim rahatsız oluyor’ diye açıklama yapmıştı. Şeyma Subaşı daha fazla dayamadı
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti Güncel
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu Güncel
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü Güncel
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli?
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp Dünya
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında Güncel
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında