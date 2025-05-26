Güney Afrika Borsası rekor üstüne rekor kırıyor

Güney Afrika'nın önde gelen borsa endeksi JSE, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 artarak 93.900 puana ulaştı. Bu, rekor seviyelerde ikinci günü işaret ediyor. Kimya sektörü yüzde 4,7, endüstriyel malzeme sektörü ise yüzde 2,7 oranında yükselerek artışa öncülük etti.

Yükselişte, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kritik görüşmenin etkisi büyük oldu. Görüşme sonucunda stratejik öneme sahip madenler konusunda müzakerelere başlanması kararlaştırıldı. Bu adım, ülkenin büyüme stratejisinde kilit rol oynayan maden sektörüne yönelik güveni artırdı.

Maliye Bakanı Enoch Godongwana’nın hazırladığı bütçenin parlamentoda kabul edilmesi, piyasadaki siyasi risk algısını düşürdü ve mali istikrarın güçlendiği yönünde bir sinyal verdi.

Piyasalardaki bu olumlu hava, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Güney Afrika ekonomisine olan güvenini pekiştiriyor.