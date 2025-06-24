Güney Afrika ekonomisinde beklenmedik düşüş

Güney Afrika ekonomisinin gidişatını gösteren bileşik öncü gösterge, Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında düşüş yaşadı. Bu gerileme, Mart ayında revize edilmiş yüzde 0,8'lik artışın ardından geldi ve ekonomik görünümde endişe yarattı. Güney Afrika Merkez Bankası'nın (SARB) verilerine göre, 10 bileşen zaman serisinin yedisinde gözlemlenen düşüşler, bu gerilemede ana etken oldu. Düşüşe en büyük katkıyı, reel M1 para arzındaki altı aylık düzeltilmiş büyüme oranındaki azalma ve imalat sektöründeki yurt içi sipariş hacmindeki gerileme yaptı.

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DÜŞÜŞÜN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Ekonomik göstergelerdeki bu düşüş, ülkenin genel ekonomik sağlığına dair soru işaretleri yaratıyor. Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan imalat sektöründeki yurt içi siparişlerdeki azalma, üretici güveninde bir zayıflamaya işaret edebilir. Ayrıca, reel M1 para arzındaki düşüş, tüketici harcamalarında ve yatırımlarda bir yavaşlamanın habercisi olabilir.

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BEKLENTİLER VE GELECEK

Düşüşe rağmen, bazı alanlarda olumlu sinyaller de alındı. Yeni satılan binek araç sayısındaki artış ve onaylanan konut inşaat planlarındaki yükseliş, sektör bazında bir miktar hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Ekonomistler, bu düşüşün kısa vadeli bir dalgalanma mı yoksa daha uzun süreli bir trendin başlangıcı mı olduğunu değerlendiriyor. Güney Afrika hükümetinin ve Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, bu ekonomik tabloyu yeniden şekillendirebilir.