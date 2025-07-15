Güney Afrika’da madencilik sektörü, Mayıs 2025 verileriyle birlikte kısmi bir toparlanma sinyali verdi. Ülkenin resmi istatistik kurumu Statistics South Africa’nın yayımladığı verilere göre, madencilik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında arttı. Bu artış, Nisan 2025’te yaşanan yüzde 7,7’lik sert düşüşün ardından geldi ve arka arkaya altı ay süren daralma sürecini sona erdirdi.

Bu toparlanmada en etkili kalem, demir cevheri üretimindeki yüzde 12,5’lik artış oldu. Bu kalem, madencilik üretimine 1,7 puanlık olumlu katkı sağladı. Nisan ayında demir cevheri üretimi yüzde 7,4 artış göstermişti. Ayrıca nikel üretiminde yüzde 19,1’lik kayda değer bir yükseliş yaşanırken, diğer metalik minerallerde yüzde 11,4 ve elmas üretiminde yüzde 7,7 oranında artış görüldü.

MEVSİMSEL ETKİYLE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,7

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler de sektörün hareketlendiğine işaret ediyor. Mayıs ayında aylık bazda üretim yüzde 3,7 oranında yükseldi. Nisan ayında ise bu oran revize edilmiş verilerle sabitlenmişti. Ayrıca Mart-Mayıs dönemini kapsayan üç aylık süreçte, bir önceki üç aya kıyasla üretim yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Sektör temsilcileri, bu verileri temkinli bir iyimserlikle karşılıyor. Zira uzun süreli daralma sürecinden çıkan sektör için bu veriler toparlanmanın ilk işaretleri olarak değerlendiriliyor. Ancak küresel emtia fiyatlarının oynaklığı ve lojistik sorunlar, madencilikte istikrarın önündeki temel riskler olarak öne çıkıyor.

GÜNEY AFRİKA EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK SİNYALLER

Madencilik, Güney Afrika’nın döviz girdisi açısından en kritik sektörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Demir cevheri ve nikel gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimindeki artış, ülke ekonomisinin cari açığı azaltma çabalarına destek verebilir. Özellikle dolar bazında ihracat gelirlerinin artması, ekonomideki genel toparlanmaya da katkı sağlayabilir.

Ekonomistler, madencilikteki bu pozitif eğilimin sürmesi durumunda yılın ikinci yarısında büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilebileceğini öngörüyor.