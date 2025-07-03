Güney Afrika PMI Endeksi kritik eşiğe yaklaştı

Güney Afrika özel sektöründe büyüme, Haziran 2025’te yavaşladı. S&P Global tarafından açıklanan Güney Afrika Bileşik PMI Endeksi, Mayıs ayındaki 50,8 seviyesinden 50,1’e gerileyerek büyümenin neredeyse durağan bir seyir izlediğini ortaya koydu. Endeksin 50’nin hemen üzerindeki değeri, ekonomik aktivitenin hemen hemen dengede olduğunu gösteriyor. Üretim ve yeni siparişlerde yaşanan düşüşler büyüme hızını olumsuz etkiledi.

Üçüncü ay üst üste ihracat talebindeki zayıflama, yeni iş hacmindeki gerilemenin temel nedeni oldu. Üretim, üç ay sonra ilk kez gerilerken, hizmet sektörü dayanıklılığını korudu. Girdi maliyetlerinde ise artış hızlandı. Özellikle toptan ve perakende sektörlerinde alım fiyatları ve ücret artışları etkili oldu. Ancak, rekabeti korumak amacıyla firmalar satış fiyatlarını sınırlı artırdı ve güçlü rand sayesinde bazı fiyat indirimleri yapabildi.

Geleceğe yönelik iş dünyası güven endeksi, Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi. İç ve dış politika belirsizlikleri endişeleri artırıyor. Buna rağmen, firmalar üç ay içinde ikinci kez istihdamı artırdı. İş yaratmadaki hız Mayıs 2024’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.