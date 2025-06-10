Güney Afrika sanayisi alarm veriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika sanayisi alarm veriyor

Güney Afrika imalat sektörü, nisan ayında üst üste altıncı daralmayı yaşayarak ekonomideki zorlu süreçlerin derinleştiğini gözler önüne serdi. Beklentilerin altında kalan bu performans, ülkenin ekonomik toparlanma çabalarını sekteye uğratıyor.

Güney Afrika İstatistik Kurumu'nun (Stats SA) verilerine göre, imalat üretimi Nisan 2025'te yıllık bazda yüzde 6,3 düşüşle Mart 2024'ten bu yana en keskin daralmayı kaydetti. Bu düşüş; gıda ve içecek, ana demir-çelik, motorlu taşıtlar ile petrol, kimyasallar ve plastik ürünler gibi kilit sektörlerde belirgin hissedildi. Örneğin, motorlu taşıtlar üretimi yüzde 13,0 ile ciddi bir daralma yaşadı.

Aylık bazda ise üretim yüzde 1,9 artış göstererek bir yılın en büyük yükselişini kaydetse de, bu durum genel olumsuz tabloyu değiştirmeye yetmedi. Uzmanlar, küresel ekonomik yavaşlama ve iç talepteki düşüşün bu daralmada etkili olduğunu belirtiyor. Johannesburg merkezli analistler, bu durumun işsizlik oranları üzerinde de olumsuz etki yaratabileceği konusunda uyarıyor.

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