Güney Afrika uzatlamarda güldü

Kadınlar Dünya Kupası'nda Güney Afrika, İtalya'yı uzatmalarda mağlup ederek gruplardan çıktı.

Güney Afrika uzatlamarda güldü

Editör: Fatma Demirkaya

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Güney Afrika - İtalya maçıyla devam etti.

Mücadeleyi Güney Afrika 3-2 kazandı.

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren goller Benedetta Orsi (Kendi Kalesine), Hildah Magaia ve Thembi Kgatlana'dan geldi.

İtalya'nın gollerini ise 11 ve 74. dakikalarda Arianna Caruso kaydetti.

Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4'e yükselterek son 16 turuna adını yazdırdı.

İtalya ise 3 puanla gruptan çıkamadı.

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