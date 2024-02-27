Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi

Güney Afrika Cumhuriyeti, nesli tükenme tehdidi altındaki gergedan türlerinin en iyi korunduğu ülkeler arasında yer almasına rağmen, geçen yıl 499 gergedan kaçak avcılar tarafından değerli boynuzları için katledildi.