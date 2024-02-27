Güney Afrika'da geçen yıl nesli tükenme tehdidi altındaki 499 gergedan katledildi

Çevre Bakanı Barbara Creecy, gergedan türünün korunması için alınan önlemlere rağmen kaçak avcılığın arttığını belirtti.
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin verilerine göre, Afrika'da bulunan 23 bin 290 gergedanın önemli bir kısmı Güney Afrika'da yaşıyor.
Ülkede, 2 binden fazla siyah gergedan ve 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında bulunuyor.
Gergedanlar, Asya ülkelerinde statü sembolü olarak görülen boynuzları için avlanıyor.
Uluslararası kaçakçılık örgütleri, bu boynuzların uluslararası pazarda yüksek fiyatlarla satılmasından dolayı siyah gergedanları hedef alıyor.