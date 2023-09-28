Güney Afrika'da kuş gribi alarmı. İhracat durdu

Güney Afrika'da patlak veren kuş gribi salgınından sonra komşu Namibya, Güney Afrika'dan tavuk ürünü almayacağını bildirdi.

Güney Afrika'da kuş gribi alarmı. İhracat durdu

Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan-5 Eylül tarihleri arasında 49 kuş gribi vakasının tespit edildiği Güney Afrika'dan her türlü tavuk ürünü ithalatının askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Güney Afrika'dan tavuk ithalatına yönelik tüm resmi izin belgelerinin bugünden itibaren iptal edildiği ve bu belgelerin derhal iadesinin istendiği belirtildi.

Güney Afrika'da kuş gribi nedeniyle nisan ayından bu yana milyonlarca tavuk imha edildi.

Tavuk üreticileri ülkede olası yumurta kıtlığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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