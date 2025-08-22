Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika’nın en güney noktası ile Antarktika arasındaki sularda bulunan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi, ülkenin Antarktika kesimi için tsunami ikazı yayımladı.

ABD Jeolojik İnceleme Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini ilk olarak 8 şeklinde duyurdu.

Fakat daha sonra verileri güncelleyerek depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremden dolayı tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili sahillerine ulaşması bekleniyor.