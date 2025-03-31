Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı!

Kaynak: AA
Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı!

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın 02.00-19.00 arasında, İzmir'in iç ve güney kesimleri, Manisa'nın doğusu ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli Muğla'da yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

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