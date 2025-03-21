Güney Kıbrıs elemelere galibiyetle başladı

Güney Kıbrıs ile San Marino, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçlarına AEK Arena'da çıktı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı. İlk dakikalardan itibaren baskılı oynayan Güney Kıbrıs, San Marino savunmasını zorladı. İlk yarıda rakip kaleyi yoklayan Ioannis Pittas ve Pieros Sotiriou'nun şutlarını San Marino'nun kalecisi Edoardo Colombo etkili kurtarışlarla engelledi. Ancak, Kıbrıs'ın atakları ilk 45 dakikada gol getirmedi ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarının başlamasıyla Güney Kıbrıs hücumda daha da agresif bir oyun sergiledi. 55. dakikada savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Ioannis Pittas, topu kaparak şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kıbrıs'a rahat bir nefes aldırırken San Marino teknik ekibi oyuncularına motivasyon vermeye çalıştı. Ancak, San Marino hücumda etkisiz kaldı ve rakip kalede ciddi bir tehlike yaratamadı.

Maçın son anlarına girilirken Kıbrıs, ikinci gol için ataklarını sıklaştırdı. 86. dakikada hızlı gelişen bir kontratakta Andronikos Kakoulli'nin sol direğe çarpan sert şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. Bu golden sonra San Marino'dan bir hamle beklenirken, Güney Kıbrıs oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Son düdük çaldığında ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak elemelerdeki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

San Marino'nun kalecisi Edoardo Colombo, yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini önlese de takımının hücumda etkisiz kalması mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk ekip, zaman zaman rakip kaleye yaklaşsa da net gol pozisyonları üretemedi. San Marino, elemelerdeki zorlu mücadelesine devam edecek.

Bu galibiyetle Güney Kıbrıs, gruptaki iddiasını ortaya koyarken, sonraki maçlar için de moral kazandı. Teknik direktör Apostolos Mantzios yönetimindeki ekip, bir sonraki karşılaşmada da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. San Marino ise ilerleyen maçlarda ilk puanını almak için sahaya çıkacak.