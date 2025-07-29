Güney Kıbrıs'ta maaşlar yükseldi

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin 2025 yılı birinci çeyrek verilerine göre, bölgede çalışanların ortalama brüt aylık geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 2.509 avroya ulaştı. Bu artış, bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 5’lik yükselişi geride bırakarak istikrarlı bir büyüme trendine işaret etti.

Kadın çalışanların maaşlarındaki artış, erkeklerden daha yüksek seyretti. Kadınların ortalama aylık geliri yıllık bazda yüzde 5,5 oranında artarak 2.284 avroya çıktı. Erkeklerin geliri ise yüzde 5,2’lik bir artışla 2.689 avro oldu. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet gelir farkı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Sezonluk etkilerden arındırılmış veriler, maaşlarda çeyreklik bazda da yükseliş olduğunu ortaya koydu. 2024’ün son çeyreğine göre çalışan maaşlarında yüzde 1,4’lük artış yaşanırken, bu oran bir önceki çeyrekte yüzde 1,2 idi. Bu da Güney Kıbrıs işgücü piyasasında istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

Avrupa Birliği standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, bölgede ekonomik toparlanmanın özellikle hizmet sektöründe kendini daha güçlü hissettirdiğini ortaya koydu. Bu artışta enflasyonla mücadeledeki görece başarı ve işgücü talebindeki canlılık belirleyici oldu.