Güney Kıbrıs'ta okullarda ırkçı propaganda alarmı: Öğrencilere EOKA tişörtleri dağıtıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kıbrıs'ta okullarda ırkçı propaganda alarmı: Öğrencilere EOKA tişörtleri dağıtıldı

Güney Kıbrıs'ta eğitim kurumlarında yayılan ırkçı ve faşist propaganda endişe verici boyutlara ulaştı.

IRKÇI PROPAGANDA EĞİTİM KURUMLARINA SIÇRADI
turkiyegazetesi.com.tr'nin haberine göre, Derinya-Sotiras bölgesindeki Barış ve Özgürlük Lisesi'nde öğrencilere EOKA terör örgütü lideri Grivas'ın fotoğraflı tişörtleri dağıtıldı.

NAZİ SELAMI VE TÜRK DÜŞMANLIĞI
Phile News'in haberine göre, aynı okulda öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Nazi selamı verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Faşist ELAM partisinin düzenlediği etkinliklerde öğrencilere Türk düşmanlığı içeren söylemlerle birlikte EOKA propagandası yapıldığı belirtildi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ
Rum ana muhalefet partisi AKEL, olayı sert bir dille kınayarak Eğitim Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye çağırdı. AKEL açıklamasında, "Nazi sembollerinin ve katliam çağrılarının eğitim kurumlarında yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

BAKANDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Eğitim Bakanı Athena Michaelidou'nun olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmaması tepkilere neden olurken, aşırı sağ ideolojilerin eğitim sistemine sızdığına dair endişeler artıyor. Kamuoyu, öğrencilerin Nazi selamı verdiği görüntülerin detaylı şekilde soruşturulmasını talep ediyor.

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