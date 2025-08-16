Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler

Kaynak: AA
Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler

Fenerbahçe, Feyenoord maçında stadyumda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti reklamından dolayı UEFA'ya şikayet edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Evgenios Hamboullas'ın, Fenerbahçe ile Feyenoord karşılaşmasında stadyumda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) mektupla şikayette bulunduğu bildirildi.

FENERBAHÇE'Yİ SİYASİ PROPAGANDA İDDİASIYLA UEFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

Rum basınında yer alan haberlere göre aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynan maçta saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamlarından rahatsız oldu.

Yazıların "siyasi propaganda" olduğunu iddia eden Hamboullas, UEFA'ya mektup göndererek Fenerbahçe aleyhine şikayette bulundu.

Hamboullas, mektubunda Avrupa'daki tüm statlarda benzer reklamlara izin verilmemesi gerektiğini savunarak UEFA'dan önlem almasını talep etti.

Demokratik Seferberlik'ten (DİSY) daha önce milletvekili olan Evgenios Hamboullas, aşırı sağcı ELAM'a Limasol'dan milletvekili adayı olmak üzere bu yılın başında katılmıştı.

Son Haberler
Havalimanında son anda yakalandılar! İstanbul’da kanlı hesaplaşma
Havalimanında son anda yakalandılar! İstanbul’da kanlı hesaplaşma
Sincik’te bal hasadı başladı
Sincik’te bal hasadı başladı
20 yıllık AKP’li vatandaş isyan etti: Evimize ekmek alamıyoruz, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğim
20 yıllık AKP’li vatandaş isyan etti: Evimize ekmek alamıyoruz, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğim
Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler
Güney Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye şikayet: UEFA'ya gittiler
Güller ve Günahlar öncesi Murat Yıldırım’a ağır suçlama! Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor
Güller ve Günahlar öncesi Murat Yıldırım’a ağır suçlama! Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor