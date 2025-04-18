Güney Kore, 8,6 milyar dolarlık ek bütçe açıklandı

Güney Kore Hükümeti, büyümeyi tehdit eden risklere karşı 12,2 trilyon won yani yaklaşık 8,6 milyar dolar tutarında ek bütçe teklif etti. Bu karar, özellikle ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin Güney Kore'nin ihracatını zedelemesiyle alındı. Otomotiv ve yarı iletken sektörleri gibi ABD’ye ihracat yapan sektörlerin üzerindeki baskı arttıkça, hükümet yeni destek paketleriyle ekonomiyi korumaya çalışıyor.

BÜTÇENİN FİNANSMANI TAHVİL İHRACIYLA SAĞLANACAK

Yeni harcamaların 8,1 trilyon wonluk kısmı, devlet tahvillerinin artırılmasıyla finanse edilecek. Bu da Güney Kore'nin kamu borcunda artışa yol açacak. 2025 yılında mali açık yüzde 3,2 seviyesine çıkacak ve ülkenin kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 48,4'üne ulaşacak.

KAPSAMLI DAĞILIM: TİCARETTEN YAPAY ZEKÂYA

Ek bütçenin içinde dört ana alana önemli kaynaklar aktarılacak. Ticari risklere karşı önlem almak için 2,1 trilyon won, yapay zekâ geliştirme projeleri için 1,8 trilyon won, küçük işletmeleri desteklemek için 4,3 trilyon won ve afetlere müdahale için 3,2 trilyon won ayrıldı. Bu kalemler, hem ekonomik istikrarın sağlanmasını hem de ülkenin dijital dönüşüm hedeflerinin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Tarımda 3 aşamalı yapay zeka dönüşümü

LİKİDİTE KRİZİ VE PİYASA BASKILARINA KARŞI UYARI

Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, ülkenin karşı karşıya olduğu likidite sorunlarına ve finansal piyasalarda yaşanabilecek olası streslere dikkat çekti. Bu açıklama, finans sektörünün temkinli hareket etmesi gerektiği mesajını da içeriyor. Hükümetin bu bütçeyle sadece reel sektörü değil, finansal istikrarı da güvence altına almayı hedeflediği açıkça görülüyor.

Malezya'da ihracat patlaması: Ticaret fazlası rekor seviyede

3,5 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PARA TAHVİLİ GELİYOR

Piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için Güney Kore, döviz cinsinden tahvil ihracını da artırmayı planlıyor. Bu kapsamda hükümet, 3,5 milyar dolar değerinde yabancı para cinsinden tahvil satışına hazırlanıyor. Bu adım, ülkenin dış kaynaklara erişimini artırırken aynı zamanda döviz rezervlerini güçlendirme hedefi taşıyor.

Çekya üretici fiyatları çakıldı

UZUN VADELİ EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN AYAK SESLERİ

Bu ek bütçe, yalnızca kısa vadeli ekonomik risklere karşı bir önlem değil, aynı zamanda Güney Kore'nin uzun vadeli dönüşüm stratejilerinin de bir parçası. Yapay zekâ ve küçük işletmelerin desteklenmesi, ülkenin rekabet gücünü artırma yönünde atılmış stratejik adımlar arasında yer alıyor. Ayrıca afetlere karşı ayrılan kaynaklarla da iklim değişikliği ve doğal felaketlere karşı hazırlıklı bir altyapı kurulması hedefleniyor.