Güney Kore Borsası yeni umutlarla zirve yaptı

Güney Kore borsasında KOSPI endeksi pazartesi günü yüzde 1,55 yükselerek 2.856 puana ulaştı. Bu seviye, endeksin son 11 ayda gördüğü en yüksek kapanış oldu. Yükselişin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung arasında başlayan yeni bir ticaret anlaşması müzakerelerine yönelik umutlar yer aldı.

Görüşmelerin amacı, ticaretteki gerilimleri azaltmak ve daha adil bir anlaşma zemini oluşturmak. Özellikle yarı iletken, otomotiv ve gemi inşa sektörlerinde faaliyet gösteren Güney Koreli ihracatçılar bu gelişmeden fayda sağlamayı umuyor.

Şirket bazında SK Hynix yüzde 2,12, Samsung Electronics yüzde 1,10, Hyundai Motor yüzde 4,11 ve KB Financial Group yüzde 3,29 oranında değer kazandı. Buna karşın LG Energy Solution yüzde 1,72 ve Hanwha Aerospace yüzde 2,76 oranında düşüş yaşadı.

Uzmanlara göre olası gümrük indirimleri ve güçlenen ekonomik işbirliği, ihracat odaklı Güney Kore ekonomisinde olumlu beklentileri güçlendirdi.