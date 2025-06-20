Güney Kore Borsası'nda ek bütçe rüzgârı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore Borsası'nda ek bütçe rüzgârı

Güney Kore, ikinci ek bütçesini devreye alarak yatırımcı güvenini tazeledi. KOSPI endeksi, üç buçuk yılın zirvesine ulaştı.

Güney Kore borsası haftayı yükselişle kapattı. KOSPI endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 3.000 puan seviyesini aşarak son üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte hükümetin açıkladığı ikinci ek bütçe planı etkili oldu. Toplam 22,2 milyar dolarlık destek paketi; 11,1 milyar doları ekonomik teşviklere, 3,6 milyar doları küçük ve orta ölçekli işletmelere, 7,5 milyar doları ise mevcut bütçedeki gelir açığını kapatmaya ayrıldı.

Planın 23 Haziran’da Ulusal Meclis’e sunulması, Temmuz başında onaylanması ve yardım kuponlarının ay ortasında dağıtılması bekleniyor. Yatırımcılar, bu adımı hükümetin büyüme ivmesini sürdürme kararlılığının net göstergesi olarak yorumladı.

Şirket bazında SK Hynix yüzde 2,3, LG Energy Solution yüzde 1,7, Samsung Electronics ise yüzde 0,3 oranında yükseldi. Piyasa oyuncuları, küresel belirsizlik ortamında hükümetin zamanında müdahalesini pozitif karşıladı.

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