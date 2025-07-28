Güney Kore Borsası'nda iyimserlik arttı

Güney Kore hisse senetleri, uluslararası ticaret konusundaki olumlu beklentilerle yükselişini sürdürüyor. KOSPI endeksi Pazartesi günü yüzde 0,42 değer kazanarak 3.209 puandan kapandı. Bu yükseliş, geçen haftaki kazançları da destekleyerek piyasalarda iyimserliğin arttığını gösterdi. Özellikle 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan karşılıklı gümrük tarifeleri öncesinde önemli ticaret müzakereleri dikkatle takip ediliyor.

Ekonomiden sorumlu Bakan Koo Yun-cheol, bu hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki taraf, gümrük vergileri konusunda nihai bir uzlaşma sağlamaya çalışacak. Görüşmelerin başarılı olması halinde ticaret gerilimlerinin yumuşaması ve piyasaların daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

SAMSUNG’DAN DEVASA YATIRIM HABERİ

Piyasaları olumlu etkileyen diğer önemli gelişme ise Samsung Electronics şirketinden geldi. Güney Koreli teknoloji devi, 22.8 trilyon won yani yaklaşık 16,4 milyar dolarlık bir üretim siparişi aldığını duyurdu. Bu siparişin tamamlanma tarihi olarak 31 Aralık 2033 hedefleniyor. Samsung’un bu büyük yatırım hamlesi, yüksek performanslı çip üretimine olan talebin güçlendiğine işaret ediyor.

Yatırımcılar, Samsung’un bu adımını sadece şirketin değil, aynı zamanda Güney Kore teknoloji sektörünün de küresel rekabet gücünü artıracağı şeklinde değerlendirdi. Geopolitik risklerin ve ticaret belirsizliklerinin sürdüğü bu dönemde böyle bir gelişmenin piyasalara güven aşıladığı belirtildi.

TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK

Güney Kore’nin önde gelen şirketleri de hisse senedi piyasasında dikkat çekici performanslar sergiledi. Samsung Electronics hisseleri Pazartesi günü yüzde 6,22 oranında değer kazanırken, LG Energy Solution yüzde 4,68, HD Hyundai Heavy Industries ise yüzde 4,16 yükseldi. Bu artışlar, yatırımcıların teknoloji ve ağır sanayi sektörlerine yönelik güvenini yansıtıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde hem Güney Kore ekonomisinin hem de teknoloji sektörünün, ABD ile ticaret ilişkilerinde oluşacak olumlu havaya bağlı olarak daha da güçlenebileceğini ifade ediyor. Koo Yun-cheol ile Scott Bessent arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki ticaretin seyrini belirleyecek kritik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.